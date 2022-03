B1: sfida impossibile per l'US Torri con la capolista, Nardi Volta vince 3-0

La consapevolezza che fosse una sfida quasi impossibile c’era, ma nella pallavolo ogni match va disputato prima di cantare vittoria. Il testacoda tra la capolista Nardi Volta e il fanalino di coda del girone C della B1 femminile di volley, US Torri,aveva il pronostico fin troppo agevole e in effetti è stato rispettato. Le mantovane si sono imposte con un netto 3-0, costringendo le ragazze di coach Turchi a raggranellare sempre meno punti in ogni set.

D’altronde, la fame della capolista era ancora più insaziabile ieri, visto che la squadra veniva dalla sorprendente sconfitta in trasferta contro Udine e aveva bisogno di un riscatto immediato. Il primo parziale è stato quello più equilibrato in assoluto, con le vicentine capaci di totalizzare 17 punti, ovviamente insufficienti per impensierire Nardi Volta ma un buon bottino se si tiene conto delle differenze in classifica.

Peggio è andata nel secondo set, in cui le torrine si sono fermate a quota 13: nella terza frazione di gioco, poi, la squadra veneta si è disunita, forse demoralizzata per i due set precedenti, riuscendo a conquistare appena 11 punti. La sconfitta andrà archiviata presto per provare a rimpinguare il bottino nel girone, finora piuttosto magro. Il tabellino del match:

NARDI VOLTA-US TORRI 3-0 (25-17, 25-13, 25-11)

NARDI VOLTA: Galiero, Boninsegna, Facco, Oriente, Massafeli, Manzon, Maghenzani, Guarnieri, Neriotti, Di Nucci, Marcone, Giannace. All. Breviglieri

TORRI: Zampieri, Guerra, Gonzato, Carlo, Frigo, Casa, Dalla Pozza, Piron, Munari, Conradi, Compagnin, Fanin. All. Turchi