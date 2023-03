B1. Serata storta per l’Ipag Noventa a Villa Bartolomea: lo Spakka Volley domina e vince

Battuta d’arresto per l’Ipag Noventa in terra veronese, per 3 a 0, in una partita in cui poco o nulla ha veramente funzionato. La serata no, soprattutto, di alcune atlete vicentine, ha favorito la vittoria delle avversarie dello Spakka Volley che, tra le mura amiche, offre spesso buone prestazioni. Diverse le formazioni e i cambi di ruolo sul campo noventano nel corso della partita (non coinvolta l'opposto Facco, per la problematica alla schiena) che, tuttavia, non hanno portato gli esiti sperati. Prossimo appuntamento in casa della vice-capolista Rothoblaas Volano, di certo molto difficile, che richiederà un diverso approccio alla gara.

Primo set. Subito in affanno le noventane, in difficoltà con l'attacco di palla alta (1-4; 6-9). Pastorello e Gomiero tentano di arginare l'avanzata veronese (11-12, 13-15), ma non basta: le padrone di casa chiudono in fretta il parziale (17-25).

Secondo set. Non cambia l'inerzia del match (2-5; 3-6): capitan Gambalonga con due punti di fila mantiene il divario (5-8), seguita da Gomiero in pipe (6-9). Entra Canazza nel corso del set e anche Scaccia, non al meglio a causa dello stato influenzale subito in settimana, ma le avversarie continuano senza difficoltà la loro marcia sino al conclusivo 18-25.

Terzo set. Per la prima volta nel match l'Ipag è in vantaggio (ace di Canazza per il 4 a 2 e fast di Pastorello per il 6 a 2). Le noventane, però, vanno ancora in affanno e subiscono l'avanzata veronese (11 pari). Pastorello con due attacchi vincenti riporta in vantaggio l'Ipag (13-11), ma alcuni errori in attacco favoriscono il sorpasso delle padrone di casa che, sulle ali dell'entusiasmo, vincono set e partita (19-25). Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-IPAG NOVENTA (25-17, 25-18, 25-19)

SPAKKA: Costamagna 22, Permunian 18, Pegoraro 4, Bortolamedi 6, Valente 14, Civetta, Strazzer (L), Adorni (L). N.E: Marconcini, Palomba, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini

NOVENTA: Gomiero 14, Facco, Pastorello 14, Stafoggia 3, Ricci, Gambalonga 3, Dinello, Scaccia 3, Leonardi 1, Canazza 4, Morgia 1, Bussolo (L), Destro (L). All. Gemo