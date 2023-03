B1. Sconfitta pesante e meritata per l'Ipag Noventa, mai in partita col Nardi Volta

L’IPAG Noventa, finalmente al completo con il rientro di Dinello, incappa nella più brutta prestazione stagionale, se non addirittura degli ultimi anni, e cede, senza lottare, 3 a 0 con il Nardi Volta. Una gara in cui la ricezione è stata la vera pecca della squadra di casa, grazie anche ad una battuta sempre forzata delle lombarde, che non ha permesso una ricostruzione efficace del gioco. I parziali (16-25; 18-25; 15-25) dimostrano la superiorità delle avversarie che con autorevolezza hanno mantenuto il controllo del gioco durante il match. Sabato prossimo saranno le noventane a recarsi in terra mantovana, per fronteggiare il NGS Porto Mantovano.

Primo set. Equilibrio iniziale (7-7), poi Nardi Volta conquista un break di 3 punti (7-10); Canazza e Facco tentano il recupero (9-11; 10-12), ma le ospiti conquistano ben presto un rassicurante vantaggio (14-20). Facco lotta in campo (15-23), ma non basta (16-25).

Secondo set. Facco e Gomiero danno un primo vantaggio noventano (3-1), ma è provvisorio (7-7). L'Ipag subisce in seconda linea ed entra Bussolo. Facco tiene il passo di Volta (11-13; 13-14), seguita da Pastorello (16-18; 17-19), ma l'attacco avversario è impetuoso fino al conclusivo (18-25).

Terzo set. Subito in affanno le noventane (3-6; 5-14): entra Canazza, mentre Facco cerca di contrastare l'avanzata avversaria (9-19; 10-19). Gambalonga attacca per il 12 a 22, Stafoggia, con due punti di fila, è l'ultima ad arrendersi (15-24): Volta, però, chiude la contesa (15-25). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-NARDI VOLTA 0-3 (16-25; 18-25; 15-25)

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo L, Destro L. All. Gemo

NARDI VOLTA: Menecozzi, Spigarolo, Tellaroli, Mutti, Campana, Coveccia, Pandolfi, Gugolati, Biesso, Benetti, Bertasi , Di Nucci (L). All. Tisci