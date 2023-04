B1. Un rimpianto dopo l’altro per Noventa: a Porto Mantovano un 1-3 fin troppo severo

Sconfitta per 3 a 1 per le noventane che lottano, ma cedono ai vantaggi il secondo set (25-27) e, soprattutto, il terzo (26-28), nonostante un importante vantaggio (19-12 e 20-14). Vinto in modo agevole il primo parziale (25-15), l'Ipag inizia a commettere qualche errore di troppo in ricezione nel secondo e, in particolar modo, nel terzo che ne compromette il risultato. L' ultimo è un punto a punto fino al 21 pari, poi le mantovane segnano l'allungo decisivo (21-25). Sabato prossimo, il campionato osserverà il turno di riposo per la festività Pasquale, dopodiché le noventane affronteranno in casa l'Arena Volley.

Primo set. Nel primo set le noventane partono forte (8-5, 11-6), con in evidenza il duo Gomiero- Canazza in attacco e Ricci a muro (17-9). L'Ipag non incontra ostacoli e con facilità raggiunge il set-point con Canazza (24-13), la quale attacca anche per il 25 a 15.

Secondo set. L'Ipag inizia con convinzione anche nel secondo parziale (7-6; 9-6; 11-7); le mantovane, però, impattano, approfittando di qualche errore di troppo delle ospiti (12-12). Ricci, con l'ennesimo muro, regala nuovamente un mini vantaggio (14-12), ma ben presto ritorna l'equilibrio tra le due contendenti (16-16, 17-17, 20-20). L'Ipag subisce in seconda linea e fa ingresso in campo Stafoggia (20-22). Gomiero risponde alle avversarie (21-22, 22-22; 23-24), seguita da Ricci, a muro (24-24) e Facco da posto due (25-25). Le padrone di casa, però, chiudono a loro favore il parziale (25-27).

Terzo set. Equilibrio sin dai primi scambi (4-3, 10-9): le noventane, grazie al servizio di Scaccia, conquistano un buon vantaggio (12-9), che aumenta sino al 19 a 12 e si mantiene sino al 20 a 14. La battuta avversaria, però, non perdona e rimette in gioco Porto Mantovano (20-18), momento in cui entra in campo Stafoggia. Gomiero attacca per il 23 a 21 e Facco per il 24 pari. Dinello, subentrata al servizio, segna il 25 a 24, ma le noventane sono meno ciniche e subiscono la sconfitta del parziale (26-28).

Quarto set. Le noventane non demordono e passano subito in vantaggio (5-1; 7-3). Subentrano, però, le difficoltà in seconda linea, che permettono il sorpasso lombardo (9-11). Fa ingresso in campo Bussolo e le ospiti con Pastorello, Facco e Gomiero impattano sul 15 pari. Ricci attacca per il 18 a 19 ed entra Dinello al servizio. Pastorello e Facco regalano anche il vantaggio del 20 a 19, ma le avversarie, più determinate, chiudono la contesa (25-21). Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-IPAG NOVENTA 3-1 (15-25, 27-25, 28-26, 25-21)

PORTO MANTOVANO: Poggi, Olioso, Rancati, Giardini, Giudice, Maghenzani, Ghirardelli, Tavella, Bernabe, Marcone, Bulla, Melgari, Martinelli. All: Guicciardi

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo, Destro. All. Gemo