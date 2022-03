B1: recupero deludente per l'US Torri che viene travolto dall'Isuzu Cerea

Le premesse erano ben altre e facevano sperare in una giornata speciale: l’US Torri aveva la possibilità ieri sera, nel recupero del girone C della B1 femminile di volley, di confermare gli ottimi progressi visti con l’Alia Aduna Padova, conquistare la prima vittoria in campionato e agganciare il penultimo posto. Purtroppo non è successo nulla di tutto questo e le vicentine di coach Turchi si sono arrese ben presto di fronte agli attacchi dell’Isuzu Cerea.

Lo 0-3 subito in trasferta è stato pesante, in particolare il primo set, quindi bisognerà riflettere su cosa non è andato e concentrarsi sulle prossime gare. Con una condotta attenta e concentrata la formazione di coach Alberto Valente chiude velocemente la partita: Cerea ha messo subito le cose in chiaro. Il primo set è stato equilibrato soltanto nelle fasi iniziali (5-4), poi le padrone di casa si sono letteralmente scatenate, dominando in lungo e in largo e chiudendo la frazione di gioco su un eloquente 25-7.

Il secondo set è stato più combattuto (25-16), anche se l’Isuzu ha gestito il proprio vantaggio senza problemi. Il 25-14 dell’ultimo set ha chiuso la partita, regalando alle veronesi la gioia dei tre punti. Fra due giorni è in programma un’altra trasferta, quella contro le panterine dell’Imoco San Donà, ancora in corsa per la salvezza. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-US TORRI 3-0 (25-7, 25-16, 25-14)

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso, Bovolenta, Tollini, Alberti, Furlani, Gabrielli, Scaccia, Bersani. Liberi: Possenti, Macaccaro. All. Valente.

TORRI: Piron, Zampieri, Guerra, Gonzato, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Campagnin, Munari, Conradi, Iseppi, Cinarelli. Libero: Fanin. All. Turchi