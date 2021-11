B1: primo storico punto per l’US Torri che si arrende soltanto al tie-break con Cerea

Squadra in casa US Torri

Contro Cerea, l’conquista il primo punto in. Nello scorso campionato – svolto in forma ridotta a causa del Covid-19 – erano stati vinti due set, ma in incontri diversi. Risultati che vanno sempre letti sotto la lente della giovanissima età delle formazioni che vengono schierate dalla società biancoverde, che la fanno una delle più green dell’intera penisola. “Sono soddisfatto del punto ottenuto – commenta–, perché si può definire storico per la società. Per questo voglio fare i complimenti alle ragazze per la prestazione”. In campo dall’inizio vanno Guerra-Conradi, Pasa-Frigo, Dalla Pozza-Zampieri e il libero Fanin. Torri determinato nei primi scambi, con un pregevole muro della coppia Guerra-Zampieri. Aldelle bancoverdi per 6-2 rispondono le avversarie, che pareggiano i conti e trovano il vantaggio (6-7).

Con Pasa in battuta le torrine si riportano avanti, ma il set diventa combattuto punto su punto. Sul 12 pari saettata di Frigo in parallela, imitata sul 14-13 da Pasa. Cerea va sopra di un punto (15-16) e Cestari preferisce interrompere il gioco. Al ritorno su parquet Pasa attacca a tutta forza e perviene al pari. La stessa banda porta avanti le compagne dopo uno scambio prolungato, con le torrine caparbie in copertura. Cerea attacca fuori campo e Torri va al time out rivale in vantaggio di due punti (18-16). Le veronesi non si danno però per vinte e agguantano l’ennesimo pareggio del parziale, allungando fino al 18-20. Cestari si gioca l’ultimo time out. Sul 18-21 Pasa prova a ridare entusiasmo alle compagne: il suo punto e l’attacco sbagliato delle avversarie riportano Torri ad una sola lunghezza di distanza.

Conradi tiene viva la speranza (21-22) e qualche scambio dopo è grazie al suo ace che Torri impatta sul 23 pari. Scambi concitati nel finale di frazione: le biancoverdi sprecano un paio di set point, ma sul 27-27 Pasa stampa un diagonale sui tre metri. È il preludio all’attacco di Conradi che assegna il primo set stagionale alla squadra di Cestari (29-27). Nella ripresa le ospiti accumulano vantaggio grazie a qualche imprecisione in attacco delle padrone di casa (0-4). Dal 5-11 Cestari rivoluziona le bande inserendo Piron e Munari. Un break di quattro punti spaventa Cerea, che chiama il time out sul 9-11. Dopo essere arrivate ad un solo punto le torrine perdono terreno (11-15), ma riprendono quota con il braccio caldo della rientrante Pasa (14-16). Ancora alcune imprecisioni torrine favoriscono la ripresa delle veronesi, che mettono a referto un break di 0-5 (14-21).

Si chiude per 17-25 a favore di Cerea. La terza frazione vede nuovamente le due formazioni fronteggiarsi colpo su colpo (5-5, 10-10). Dal 14 pari break torrino con l’attacco di Piron e l’ace di Zampieri, ma Cerea riporta la situazione in equilibrio sul 18-18. Nuovamente vincente la coppia Zampieri-Guerra a muro e Torri che va sul 21-19 con Pasa. Cestari utilizza il time out dopo i due errori biancoverdi che costano alla squadra il 21-21. Zampieri fa 23-21 con un attacco prima e con un muro poi. Attacco di Pasa per il 24-21. Il colpo out di Cerea decreta il primo punto in campionato per le torrine (25-21). Nel quarto set subito in evidenza Piron (3-2), anche se il parziale si mostra nuovamente da affrontare con ogni forza e concentrazione. Cerea scappa sul 4-7 e 9-14, con Torri che era riuscito ad avvicinarsi sul 9-10. Le ospiti tengono dunque il pallino del gioco e arrivano sul 12-21. Torri vende cara la pelle e inizia una rimonta che però si conclude sul 18-25.

Il tie break si apre con le biancoverdi avanti per 3-1, rimontate però sul 4-6. Cestari nel time out predica calma e attenzione. Si va al cambio campo sul 4-8. Al rientro Torri mette sul piatto tre punti consecutivi (7-8). Cerea risale sull’8-12, ma Dalla Pozza al servizio riporta in gioco la squadra di casa (10-12). Infine Cerea trova il break per il 10-15 conclusivo. “Abbiamo disputato una buona partita fra battuta e muro – conclude Cestari – anche se abbiamo sofferto un po’ troppo i primi tempi avversari. Nonostante tutto preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno e spero che questa sia la base per continuare a fare bene”. Il tabellino del match:

US TORRI-ISUZU CEREA 2-3 (29-27, 17-25, 25-21, 18-25, 10-15)

US Torri: Zampieri 12, Guerra 3, Pasa 22, Dalla Pozza 8, Frigo 3, Conradi 15, Fanin (L); Piron 10, Munari, Compagnin (L) ne, Dalla Vecchia ne, Carlino ne, Novello ne, Parise ne. All. Cestari, 2° All. Raffa

Isuzu Cerea: Coscia 12, Boso 12, Bovolenta 1, Tollini 17, Gabrielli 20, Scaccia 6, Possenti (L); Ferrarini, Alberti, Furlani, Maccacaro (L), Bersani ne. All. Valente, 2° All. Gioachini.