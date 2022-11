B1: primo ko stagionale per l'IPAG Noventa che porta via un punto da Pavia di Udine

L'Ipag Volley Noventa esce a testa alta dalla lunga trasferta a Pavia di Udine, dopo tre ore di gioco e il 2 a 3 in favore delle avversarie. Con tre pesanti assenze (la schiacciatrice Zanguio, purtroppo, out per tutta la stagione, l'opposto Morgia, per un problema ad una caviglia, e la schiacciatrice Canazza, causa stiramento subito nella terza giornata di campionato), le noventane hanno tenacemente lottato per 5 lunghi set, in una situazione di vera emergenza. Brave tutte le atlete di coach Gemo e Pivato, in particolar modo, Dinello, che ha giocato parte della partita nel ruolo inedito di schiacciatrice di posto quattro, e Capitan Gambalonga, che ha saputo sacrificarsi per tre set nell'inusuale ruolo di opposto, contribuendo, con la sua esperienza, nella conquista di due set e, quindi, di un prezioso punto per la classifica.

L'Ipag potrà finalmente giocare la prossima partita a Noventa, il 12 novembre, ore 20.30, contro lo Spakka Volley, nella speranza di poter recuperare qualche giocatrice e di ben figurare contro le avversarie che hanno dato filo da torcere, in queste prime partite, a squadre attrezzate. Nel primo set, le noventane, con Gomiero (performance strepitosa per lei, con 30 punti all'attivo), Pastorello e Stafoggia si portano subito in vantaggio (6-3; 9-4, 14-8 15-9). Le udinesi, però, sospinte da Pascucci, riducono lo svantaggio (17-13; 20-17) ed impattano sul 21 pari. Ricci regala a muro il 23 a 21, ma le avversarie non demordono. L' Ipag ha quattro set ball per chiudere il parziale, puntualmente annullati (28-28). Entra Bussolo in seconda linea, ma le padrone di casa riescono a chiudere a proprio favore il set (29-31).

L'Ipag subisce il contraccolpo (2-8), Dinello, prima in attacco (3-8), poi al servizio (4-8), riduce lo svantaggio a -4. Si scatena Gomiero, ottima anche in difesa, e l'Ipag si rimette in partita (11-14; 13-17, 17-18). Gemo coinvolge tutte le atlete a disposizione, ma le friulane volano sul 24 a 20. Le noventane, però, non demordono con un ace di Gomiero (24-24) e un attacco di Stafoggia (25-25), conquistando persino il set point (26-25), subendo, però, l'ultima volata delle padrone di casa (26-28). L'Ipag non si arrende e parte alla grande nel terzo set (6-2; 9-3; 12-7). Tuttavia, la partita si rimette ben presto in equilibrio (14-14; 17-17), con le noventane che si ritrovano ad inseguire (17-19). La solita Gomiero sigla il 22 a 21, mentre Ricci, con due punti di fila, in primo tempo e a muro, regala un set point (24-23).

Pavia di Udine conquista anche il match-point (26-27), ma Gomiero, Pastorello e Stafoggia riaprono i giochi (30-28). Le noventane, galvanizzate, conducono sin dai primi scambi il quarto set (9-3; 12-4; 17-9), ma allo stesso tempo riescono a complicarsi la vita con alcune distrazioni, soprattutto, dai nove metri (19-16; 22-20). Gomiero, però, non demorde e chiude il set 25 a 23. Le noventane pagano dazio nel quinto set e vanno in affanno sin dai primi scambi (3-4; 4-8). Pastorello, con due fast consecutive, non si arrende (6-9), ma le friulane, che hanno potuto beneficiare di più pedine durante il match, vincono meritatamente il quinto ed ultimo set 15 a 10. Il tabellino del match:

BLU TEAM PAVIA DI UDINE-IPAG NOVENTA 3-2 (31-29, 28-26, 28-30, 23-25, 15-10)

BLU TEAM: Manni, Franceschinis, Oco, Marcuzzi, Pascucci, Blasi, Pecorari, Ollino, Sangoi, Bertolla, Cecco, Morettin, Pagotto, Ponte. All. Castegnaro

NOVENTA: Leonardi, Scaccia, Dinello, Stafoggia, Zanguio, Gomiero, Ricci, Gambolonga, Pastorello, Destro, Bussolo. All. Gemo