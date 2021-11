B1: primo ko casalingo per l'IPAG Noventa, a sorpresa si impone nettamente Alta Fratte

Prima sconfitta in casa, per 3 a 0, per l’che ha subito il gioco di un coriaceo ed attento. La formazione vicentina non è riuscita a conquistare il primo set, perso poi, nonostante abbia avuto i palloni in attacco per chiuderlo, perdendo, pertanto, una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio. Il parziale è sempre stato in equilibrio (), ma alla fine le ospiti, sicuramente più ciniche nei momenti decisivi, hanno approfittato della giornata non positiva delle noventane e di alcune loro incertezze in fase realizzativa.

Nel secondo set, le padroni di casa dimostrano di non aver subito il contraccolpo per la rocambolesca sconfitta del primo parziale e si portano a condurre 10 a 5 e 13 a 8. Improvvisamente, però, le noventane vanno in difficoltà in attacco, scontrandosi più volte contro il muro avversario (13-13). La partita ritorna, pertanto, in equilibrio fino al 17 pari, momento in cui Fratte riconquista un rassicurante vantaggio sino al conclusivo 20 a 25.

Equilibrio iniziale anche nel terzo parziale (5-5), ma le ospiti non sbagliano un colpo ed allungano facilmente sino all'11 a 17. Per l'Ipag non è giornata ed è costretta a cedere con il punteggio di 18 a 25. Da lunedì le noventane torneranno in palestra, con la speranza di aver superato i fastidi fisici che hanno impedito loro di allenarsi con regolarità, per preparare al meglio la partita contro il forte Arena Volley. Una sfida che si preannuncia già molto avvicente. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-ALTA FRATTE SAN GIUSTINA 0-3 (27-29, 20-25, 18-25)