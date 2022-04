B1: prestazione opaca dell'IPAG Noventa che perde 3-0 a Casalserugo

Nel recupero infrasettimanale l’Ipag Noventa offre una prestazione opaca e perde tre a zero in casa dell’Aduna Padova. Le noventane, mai entrate veramente in partita, sono apparse in difficoltà sin dai primi scambi, prive di quella forza agonistica che ha caratterizzato le ultime gare che sarebbe stata necessaria per poter fronteggiare una compagine in cerca di punti salvezza.

Nemmeno lo sprint iniziale di 7 a 0 nel secondo parziale ha consentito di equilibrare le sorti dell’incontro, durante il quale la ricezione e l’attacco noventani sono apparsi in grave difficoltà, per tutta la durata dell’incontro. Una sconfitta che non pregiudica la quinta posizione in classifica, ma che obbliga l’Ipag al fondamentale successo nelle prossime ultime due gare, in casa, con Torri e Cerea, per poterla salvaguardare. Domani, le vicentine sono chiamate a riprendere contatto con la vittoria.

Primo set. Un ace di Leonardi apre la contesa (1-0). Aduna, però, comincia a macinare gioco e punti, mentre le noventane faticano in attacco (2-5, 6-10). Morgia attacca per il 10 a 12 e il 13 a 14, Zanguio per il vantaggio del 15 a 14. Le padrone di casa, però, ribaltano la situazione e in breve tempo si portano sul +5 (17-22). Gomiero accorcia (18-22, 19-22), ma non basta (19-25).

Secondo set. L’Ipag parte con convinzione (muro di Gomiero, 3 a 0). Due ace di Leonardi (5-0, 6-0) e un pallonetto di Morgia (7-0) danno l’impressione di un Ipag rinvigorito, ma è solo un “fuoco di paglia”. Le ospiti, fallose in ricezione ed in attacco, permettono alle avversarie di riavvicinarsi (10-8, 12-9, 13-10) e di impattare sul 13 pari. Da questo momento, l’Ipag subisce un inspiegabile black-out e l’aggressività al servizio e in attacco di Aduna, nonostante gli ingressi di Marini, Montanaro e Bisoffi. Il set termina 25 a 13 per le padrone di casa.

Terzo set. Equilibrio nella fase iniziale del set (4-4, 6-6-7-7). Pastorello attacca per l’8 a 7, mentre Zanguio, dai nove metri, ottiene il +2. Le ospiti, però, cominciano ad arrancare, manifestando difficoltà in seconda linea (11-15). Zanguio guida al recupero con due punti consecutivi (13-16, 14-16), seguita da Gomiero (pallonetto in pipe per il 15 a 16) e Morgia a muro (16 pari). L’ipag arriva a condurre 19 a 17, ma subentrano gli errori in attacco e l’incisività delle avversarie sino al conclusivo 20 a 25. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-IPAG NOVENTA 3-0 (25-19, 25-13, 25-20)

PADOVA: Celegato, Grandis, Grazia, Blaseotto, Cavalera, Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano. All: Amaducci.

NOVENTA: Gomiero, Pastorello, Bisoffi, Zanguio, Montanaro, Gambalonga, Morgia, Marini, Leonardi, Lunardi. All. Gemo