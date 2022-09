Volley femminile B1. Prende il via la stagione 2022-2023 dell'IPAG Noventa

È iniziata in via ufficiale la stagione sportiva 2022-2023 dell’IPAG Noventa, formazione vicentina che milita nel campionato di B1 femminile. In attesa dell'avvio delle compagini giovanili, si è deciso di organizzare una cena finalizzata a dare il benvenuto alle nuove arrivate. La prima squadra, al completo (ad eccezione di Zanchetta che ha deciso di prendersi una pausa dai campi da gioco e a cui va un sentito ringraziamento per l'impegno profuso), sta lavorando con intensità sotto l'attenta direzione degli allenatori Gemo, Pivato e del preparatore Fongaro. La prima settimana di preparazione si concluderà sabato prossimo presso il Point Beach di Mussolente. Lo scorso anno Noventa ha ben figurato in questo stesso campionato, nonostante fosse una neopromossa, dando filo da torcere ad avversarie sulla carta più blasonate.