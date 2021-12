B1: a Porto Mantovano uno 0-3 troppo severo per l'US Torri

Il 2021 dell’termina con una sconfitta. Nel decimo turno del girone C della B1 femminile di volley, la giovane formazione vicentina ha perso 3-0 contro l’, lottando comunque in ogni parziale (ne avrebbe meritato almeno uno per la verità). Il risultato pieno di tre set a zero è stato infatti frutto di una battaglia che le ragazze della presidente Rossi sono state brave a indirizzare a proprio favore.

Primo set che parte in equilibrio, ed anzi le ospiti conducono inizialmente per 4 6. Servono due servizi vincenti di Carandini per portare al primo vantaggio di 8 7, e successivamente un attacco di Riccato porta a 11 8 dove allenatore delle ospiti Cestari chiama la prima interruzione, ma il punteggio si dilata ancora 15-10 con la seconda pausa chiamata dalle ospiti. Si prosegue con le padrone di casa a condurre sino al 18 13, ed un ace di Miserendino porta sul 20-13. Qui fa nuovamente il suo ingresso la baby Gualtieri, che mette ancora a segno un ace per il 22-15, e rimane al servizio in maniera efficacissima fino alla conclusione del set per 25-15.

Nel secondo set la musica cambia, nel senso che le ospiti si fanno molto più incisive al servizio (e contemporaneamente il Porto cala in ricezione) e c’è un inizio quasi shock, subito 1-5, con Marone che chiama la prima interruzione, ma serve a poco perché sembrano tornati gli spettri delle ultime partite, e quindi il vantaggio si dilata a favore delle ospiti fino ad un poco incoraggiante 6-14, con seconda interruzione. Marone prova a cambiare qualcosa ed inizia la rimonta, si arriva a 11 15, poi due ace di Dall’Orso portano a 15-17 ed un attacco della subentrata Fiorellini porta al primo aggancio a 18.

Qui inizia una estenuante maratona, punto a punto con diversi set ball da entrambe le parti, ci si trascina ai vantaggi ed è un ace di Ghirardelli a mettere la parola fine sul 29-27. Parte discretamente anche il terzo parziale, 8-6 e poi 13-11, ma qui c’è un ennesimo passaggio a vuoto che riporta in vantaggio le ospiti 13-14. Serve tutto l’impegno possibile per riportarsi avanti 18-16 prima e 20-17 poi, con Fiorellini. Ma non basta, perché le giovani ed indomite vicentine agganciano ed anzi mettono il naso avanti 21-22. Qui però Euromontaggi decide di fare sul serio, e si porta prima sul 24-22 e poi un attacco fuori ospite fa terminare il set e l’incontro sul punteggio di 25-22. In luce tra le torrine Pasa con 12 punti e Frigo con 9. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-US TORRI 3-0 (25-15, 29-27, 25-22)

EUROMONTAGGI: Poggi, Miserendino, Riccato, Giardini, Dall’Orso, Marcelletti, Ghirardelli, Carandini, Collet, Gualtieri, Fiorelli, Mazzarini. All. Marone

TORRI: Vizampieri, Guerra, Gonzato, Carlino, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Pironi, Munari, Cimarelli, Parise, Campagnin, Faninall. All. Cestari