B1: l'IPAG Noventa torna a sorridere contro lo Spakka Volley e conquista il terzo posto

L'Ipag Noventa torna a sorridere, grazie a un successo per 3 a 1, e lo fa davanti al proprio pubblico contro lo Spakka Volley Villa Bartolomea, neo promossa in B1. È stato anche l'esordio di Valentina Facco che, nonostante i soli due allenamenti con la squadra e la mancanza del ritmo gara, ha fornito una buona prestazione con 12 punti complessivi. Partita in cui le noventane non hanno offerto la loro migliore pallavolo nei primi due parziali, giocando in modo contratto, ma, alla distanza, hanno saputo prevalere sulle avversarie, grazie ad una migliore correlazione difesa/contrattacco e ad alcune entusiasmanti azioni.

Tre preziosi punti, nonostante le avversità e i continui cambi di formazione degli ultimi tempi, che fanno ben sperare per le prossime partite. Già a partire da sabato 19 novembre, sempre a Noventa, alle ore 20:30, in cui andrà di scena una impegnativa ed entusiasmante sfida con il Volano (TN), che saprà, di certo, divertire il pubblico di casa. Equilibrio nel primo parziale, caratterizzato da vari errori noventani (8-8, 11-11). Un ace di Ricci regala il primo break (13-11), mentre Stafoggia, in pallonetto, difende il vantaggio acquisito (14-12). Spakka, però, non demorde ed impatta, grazie agli attacchi di Costamagna (14-14).

Sale in cattedra Gomiero con tre punti (15-14, 17-14, 19-16), sostenuta da Facco (21-18) e Ricci (22-18 e 24-19). Chiude Facco da posto due (25-21). Subito in affanno le noventane nel secondo parziale, impossibilitate a fermare gli attacchi di Costamagna (3-6, 4-9). Scaccia tenta il recupero con due muri consecutivi (6-10, 7-10), ma le avversarie avanzano nel punteggio (15-11). Entrano Capitan Gambalonga e Leonardi, ma le veronesi "macinano" gioco e punti (21-15), momento in cui entra anche Dinello. Due aces di Scaccia tengono vive le speranze dell'Ipag (18-24, 19-24), ma lo Spakka chiude 25 a 19. L'Ipag non ci sta e prende in mano le redini del gioco (4-2; 10-6). Pastorello buca il campo avversario in primo tempo (11-6), mentre Facco segna il suo primo ace per il 12-7.

Le veronesi accorciano (Gemo fa entrare Bussolo sul 13 a 12) e impattano (15-15), ma è la solita Gomiero che, con alcuni colpi di classe, permette il nuovo vantaggio (18-15). Ricci dà il +4 (20-16), Gomiero delizia in pipe (23-19), ma chiude Stafoggia da posto quattro (25-21). L'Ipag gioca in scioltezza e va in vantaggio sin da subito (4-3, 8-4, 10-6), grazie agli attacchi di una ispirata Pastorello. Stafoggia fa ace per il 13 a 7, Gomiero "perfora" la difesa avversaria, concretizzando una difesa miracolosa di Destro (17-12). Facco va a segno due volte (20-14; 21-15), pure Gomiero (23-16, 24-18), ma è un errore dello Spakka a sancire la vittoria del parziale e della partita delle noventane (25-18). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-SPAKKA VOLLEY 3-1 (25-21,19-25, 25-21, 25-18)

NOVENTA: Facco, Leonardi, Scaccia, Dinello, Stafoggia, Zanguio, Gomiero, Ricci, Gambolonga, Pastorello, Destro, Bussolo. All. Gemo

SPAKKA: Costamagna, Civetta, Bortolamedi, Permunian, Pegoraro, Dal Cero, Palomba, Strazzer, Adorni, Marconcini, Sandri, Zonta. All. Pollini