B1: Noventa spegne i sogni di gloria di Ostiano e si regala una notte da capolista

L’Ipag Noventa vince 3 a 1 ad Ostiano, squadra reduce da due vittorie nelle prime due gare del campionato, e conquista 3 punti d'oro per la propria classifica, mantenendo l'imbattibilità. Unica nota dolente l'infortunio di Canazza (che si aggiunge a quello noto di Zanguio, guarda caso sempre qui ad Ostiano contro il Piadena), a quanto pare lieve, che bene si stava comportando in campo, dopo essere subentrata a gara iniziata. In vantaggio di 2 set a 0, le noventane perdono di misura il terzo (24-26), ma con grande carattere dominano l'ultimo decisivo parziale (25-19).

Turno di meritato riposo nel prossimo weekend (il girone è composto da 13 squadre), poi l'Ipag andrà a giocare a Pavia di Udine, contro l'ambiziosa squadra friulana. Subito equilibrio nel primo set (7-7), rotto da un attacco di Morgia (10-9) e dagli ace di Gomiero (11-9; 13-9). Ricci mura (14-9), mentre Stafoggia è spietata in attacco (16-11; 17-13). Reazione delle padrone di casa (21-19), ma Morgia e Ricci regalano il set-point (24-22). Entra Dinello, ma chiude Morgia da posto due (25-22). L'Ipag spinge sull'acceleratore sin da subito nel secondo set (7-3; 9-3; 16-12); Gomiero e Stafoggia respingono le velleità avversarie (18-15; 19-16), momento in cui subentra al servizio Dinello.

Gomiero non perdona in attacco (24-18), ma è Pastorello con un perentorio muro (25-18) a sancire il 2 a 0. Le cremonesi scappano subito sul 4 a 0. Entra Canazza che tenta di ridurre il distacco in attacco (5-11). Pastorello in pallonetto inganna la difesa avversaria (6-12), poi Canazza delizia con un bell'attacco in diagonale (7-12). Le noventane lottano e ci credono (10-14; 13-17), con Canazza (17-20, da posto quattro) e Pastorello (18-20, a muro) sugli scudi. Ostiano si porta a condurre 23 a 20, ma Ricci in primo tempo (21-23), Gomiero a muro (22-23) e Scaccia al servizio (23-23) regalano la parità.

Le padrone di casa, però, non mollano e chiudono 26 a 24. L'Ipag rientra in campo con la giusta attenzione e scappa sul 6 a 3 (punto di prima intenzione di Capitan Gambalonga). Tre punti consecutivi di Canazza danno il +6 (10-4), ma è costretta ad uscire dolorante ad una gamba. Le noventane, però, non si scompongono e riescono a difendere un buon margine di distacco (11-7; 17-12, 20-15). Stafoggia sfonda il muro da posto quattro (21-15), mentre Morgia ferma l'attacco avversario a muro (23-16). Chiude set e partita, con un colpo d'astuzia, Stafoggia (25-19). Il tabellino del match:

OSTIANO VOLLEY-IPAG NOVENTA 1-3 (22-25, 18-25, 26-24, 19-25)

OSTIANO: Barbarini, Vidi, Focaccia, Zonta, Furlan, Rizzieri, Volta, Frigerio, Martinelli, Bosso, Bocchi, Riccardi, Viccardi. All. Leali

NOVENTA: Leonardi, Scaccia, Canazza, Dinello, Morgia, Stafoggia, Zanguio, Gomiero, Ricci, Gambolonga, Pastorello, Destro, Bussolo. All. Gemo