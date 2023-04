B1. L'IPAG Noventa si arrende soltanto al tie-break contro la vicecapolista Arena

L’Ipag Noventa ha affrontato l'Arena Volley Team in seconda posizione in coabitazione con Nardi Volta (prima di questa partita) perdendo 3 a 2, ma conquistando un prezioso punto. Bisogna infatti considerare che l'organico vicentino, ancora una volta in questa stagione, era in emergenza, vista l' importante assenza di Gomiero a causa di un problema fisico. Le padrone di casa, trascinate da una ottima Facco (anche se in precarie condizioni), ben sostenuta dalle altre attaccanti, si sono portate avanti per due set a uno, per poi cedere il quarto parziale di misura. Nel tie-break, le noventane si mantengono in partita sino all'11 a 12, per poi cedere 12 a 15. Domenica prossima, l’Ipag affronterà la difficile sfida, fuori casa, con Padova.

Primo set. Le noventane mantengono, sin dai primi scambi, un vantaggio di tre punti (6-3; 12-9; 14-11). Due errori in attacco, però, regalano la parità (14-14), ma Pastorello, con due punti di fila, permette un nuovo vantaggio (17-15). Equilibrio fino al 20 pari, poi Facco sale in cattedra e con quattro attacchi porta le sue sul 24 a 21. Chiude il set Pastorello (25-22).

Secondo set. Inizio scoppiettante (Canazza, in pipe, per due volte, ben servita da Scaccia), poi il tabellone segna i seguenti parziali (8-6; 11-8). La ricezione, però, va in difficoltà e le noventane sono costrette a rincorrere (11-14, 14-16; 18-21). Facco tenta il recupero, ma il set finisce 20 a 25.

Terzo set. Le due squadre lottano sin dai primi scambi (7-9; 10-10), poi Stafoggia, Ricci e Facco permettono un importante vantaggio (19-14). Come in tutti i parziali, Bussolo entra in seconda linea, ma le veronesi non demordono e si avvicinano (22-21). Ricci mura per il set point (24-21), Canazza segna il punto decisivo da posto quattro (25-23).

Quarto set. Il parziale è caratterizzato da una mini fuga delle padroni di casa (7-4), ma le veronesi pungono al servizio e vanno in vantaggio (9-10). Stafoggia segna il 10 a 10, equilibrio che si protrae per tutto il parziale (16-16; 21-21), momento in cui le veronesi riescono ad allungare in modo decisivo (22-25).

Quinto set. Le noventane sono costrette a rincorrere, sin dai primi scambi (2-6), Dinello va a segno dai nove metri (4-6), mentre Facco lo fa a muro (5-6). Le ospiti allungano (6-10), un vantaggio avversario che si riduce a - 1 (11-12), ma che non arresta la corsa delle veronesi sino al conclusivo 12 a 15. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-ARENA VOLLEY TEAM 2-3 (25-22, 20-25, 25-23, 22-25,12-15)

NOVENTA: Dinello (1), Stafoggia (12), Facco (25), Bussolo (0), Ricci (10), Scaccia (4), Pastorello (18), Canazza (15) Leonardi, Zanguio, Morgia, Gambalonga (n.e.). Liberi: Destro, Gomiero. 1° All. Gemo.

ARENA: Bissoli (3), Brutti (18), Cappelli (17), Ferrari (0), Gainelli, Hrabar (0), Merzari (0), Montin (9), Muzzolon (0), Peloso (n.e.), Riccato (19), Sgarbossa (10) . Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini