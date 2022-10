Volley femminile B1: Noventa riparte da Ostiano con due punti preziosi

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Tecnimetal Piadena

L'Ipag Noventa vince la maratona ad Ostiano al tie-break contro la Tecnimetal Piadena, nonostante il brutto infortunio al ginocchio occorso all'attaccante Zanguio, ben sostituita da Canazza. Una vittoria del gruppo che ha saputo "stringere i denti" nel momento più difficile, quando le speranze di conquistare il match si erano affievolite. Una partita caratterizzata da un alto agonismo offerto dalle contendenti: Piadena, molto aggressiva al servizio e in difesa, ha giocato una partita spavalda, ma il gruppo noventano, sotto due a uno, ha saputo prevalere nel quarto e nel combattuto quinto parziale.

L'Ipag riesce ad aggiudicarsi il primo combattuto parziale 26 a 24 (non sfruttando al meglio il vantaggio di 22 a 18), poi le padroni di casa, sostenute da una grande difesa e un attacco poderoso, conquistano i successivi due set abbastanza agevolmente (18-25, 18-25). Smaltita la delusione per l'infortunio di Zanguio nel terzo set, le noventane vincono con autorevolezza il quarto set (25-14), grazie ad una grande prova a muro (soprattutto di Morgia). Il quinto e decisivo parziale, l'Ipag cambia campo sull'8 a 7, Canazza mura la fast avversaria che dà il + 2 (9-7), seguita da Morgia, sempre a muro (10-7).

Pastorello chiude in primo tempo (11-8), ma Piadena non demorde ed annulla il primo match point (14-13). Gomiero sancisce la conclusione del match da posto quattro (15-13). Giovedì prossimo, ore 21, andrà di scena a Noventa l'anticipo contro l'Imoco San Donà. Nel frattempo, si rimarrà in attesa degli esiti cui verrà sottoposta Zanguio. Il tabellino del match:

TECNIMETAL PIADENA-IPAG NOVENTA 2-3 (24-26, 25-18, 25-18, 13-25, 13-15)

PIADENA: Andreani, Caimi, Pedretti, Guerreschi, Ravera, Ianeselli, Corradetti, Pecorari, Campi, Feroldi, Piantoni, Montagnani. All. Marini

NOVENTA: Leonardi, Scaccia, Canazza, Dinello, Morgia, Stafoggia, Zanguio, Gomiero, Ricci, Gambolonga, Pastorello, Destro, Bussolo. All. Gemo