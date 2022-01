B1: Noventa conclude in scioltezza il girone d’andata, bel 3-1 contro l’Aduna Padova

In un week end difficile per lo sport italiano, con moltissime partite sospese per i numerosi casi Covid, l’, priva di Pastorello, ha conquistato i primi 3 punti del 2022, grazie alla vittoria per 3 a 1 contro l'. È stata così inaugurata nel modo migliore la nuova pavimentazione del palazzetto di Via Cero, dopo i recenti lavori avvenuti negli ultimi giorni di dicembre, grazie all'impegno della Provincia di Vicenza e del Comune di Noventa. Il primo set si gioca in sostanziale equilibrio per gran parte del parziale (), ma l'Ipag, con Gomiero in attacco e Montanaro a muro, conquistano un rassicurante +3 (22-19).

Bisoffi difende il vantaggio (23-20), momento in cui entra Dinello al servizio, poi sempre Bisoffi conquista il set point con un attacco da posto quattro (24-21). Chiude Marini con un bel tocco in palleggio (25-21). Le noventane iniziano subito male il secondo set (1-6; 2-9). Morgia tenta di ricucire il distacco (4-9; 5-11), mentre coach Gemo inserisce Zanguio, Canton e Leonardi. Le padovane, però, incisive in attacco, conquistano agevolmente il parziale con il punteggio di 25 a 15.

L'Ipag entra in campo con maggiore convinzione e, con Morgia e Zanguio, si portano sul 4 a 1. Le noventane riescono a mantenere un lieve vantaggio (10-8, 11-8), ma le padovane non demordono e approfittano di qualche imprecisione delle padrone di casa (11-11). Morgia, Zanguio e Gambalonga riconquistano un mini vantaggio (13-11; 15-13, 17-15), ma è una buona serie al servizio di Zanguio a decidere le sorti del set in favore delle noventane (18-15; 20-15). Gambalonga sigla un ace (22-16), mentre Montanaro chiude a muro (23-16). Un errore di Aduna sancisce il 25 a 17.

La partita si fa in discesa per l'Ipag nel decisivo quarto set come dimostrano i parziali (6-2; 10-6, 15-8). Alcuni errori delle ospiti favoriscono il +9 (19-10), mentre Gomiero martella da posto sei (23-13). Un ace di Morgia (24-13) e un attacco di Zanguio (25-15) chiudono set e partita. Sabato prossimo, covid permettendo, si svolgerà la prima di ritorno, a Noventa, contro il Porto Mantovano, squadra ostica e da affrontare con il massimo impegno. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-ADUNA PADOVA 3-1 (25-21, 15-25, 25-17, 25-15)