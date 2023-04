B1. L’Ipag Noventa si spegne dopo il primo set: Giorgione rovina l’ultima gara interna stagionale

Le ragazze dell’IPAG Noventa non riescono a ripetere la bella prestazione di 7 giorni fa, al cospetto dell’Azimut Giorgione che, dal secondo set, è riuscito a mettere in difficoltà la ricezione della squadra di casa, dominando gli ultimi tre parziali. Il team vicentino vince il primo set, entusiasmando il consueto numeroso pubblico, ma poi subisce la battuta e l'attacco avversari per i successivi parziali. Sabato prossimo sarà l'ultimo incontro di questa stagione, nella tana della capolista Alta Fratte, in cui le noventane proveranno ad offrire una prestazione all'altezza dell'incontro.

Primo set. Le noventane partono molto incisive con un primo tempo ed un muro di Ricci (3-2), vantaggio che aumenta con Gomiero che chiude una bella azione (10-5). Le ospiti, però, iniziano a macinare gioco, recuperano e superano le noventane (12-12; 12-15; 16-20). Le padrone di casa non demordono (ace di Gomiero, attacco di Canazza e muro di Pastorello per il 22 pari), fino al conclusivo 25 a 23 siglato da Gomiero

Secondo set. Le noventane lottano nei primi scambi del parziale (3-3; 5-4), per poi subire un break negativo dovuto a una ricezione che va in tilt (9-17). Entrano Capitan Gambalonga e Leonardi, ma una reazione delle padroni di casa avviene tardivamente, con un ace di Pastorello (16-22) e un mani-out di Stafoggia (18-23). Giorgione chiude a proprio favore il parziale (25-19).

Terzo set. L’Ipag parte bene con Ricci (1-0), Gomiero (3-2) e Canazza (muro del 5 a 4), ma la ricezione è deficitaria, con la conseguenza di un gioco scontato. Le ospiti, pertanto, dominano il gioco con un largo vantaggio (11-16), fino al conclusivo 17 a 25.

Quarto set. Le noventane sono arrendevoli sin dai primi scambi. La ricezione è in difficoltà ed entra Bussolo, ma le ospiti sono un rullo compressore (4-14). Entrano Leonardi, Morgia e Capitan Gambalonga, la quale va subito a segno (7-18). Giorgione corre, senza ostacoli, verso la conquista dell'intera posta in palio (11-25). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-AZIMUT GIORGIONE 1-3 (25-23, 19-25, 17-25, 11-25)

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo L, Destro L. All. Gemo

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta