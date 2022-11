B1: Ipag Noventa fermata a Volta Mantovana, grande rimpianto per il quarto set

L'Ipag Noventa viene sconfitta per 3 a 1 nella trasferta a Volta Mantovana e, per la prima volta, non conquista punti per la classifica. Nell'ottava di giornata, le noventane incappano in una giornata non proprio felice ed offrono una prestazione non sufficiente per poter conquistare la vittoria. Pesa, inoltre, l'occasione sprecata di portare la partita al tie-break, considerato il vantaggio di 24 a 21 nel quarto set, in cui alcuni errori e la mancanza del giusto cinismo hanno influenzato la fase finale del match. Sabato prossimo, di fronte al pubblico amico, le noventane affronteranno un'altra mantovana, il Ngs Porto, squadra che occupa una delle prime posizioni della classifica.

Le noventane sapranno offrire la consueta e combattiva prestazione. Equilibrio nei primi scambi della partita (5-5; 9-9, 11-11, 14-14). Il primo vantaggio lo conquista Volta (17-14), costringendo Gemo al time-out. Stafoggia accorcia (15-17), ma la squadra di casa aumenta il proprio vantaggio (20-15). Entrano Leonardi e Canazza, Gomiero tenta il recupero con due punti di fila, ma a chiudere è Volta (25-18). Sempre all'insegna dell'equilibrio l'inizio del secondo parziale (9-9), quando Stafoggia, al servizio, regala due punti per le noventane (12-9).

Pastorello va a segno in primo tempo (13-11), seguita da Facco con un mani out (16-14). Sempre Facco supera la difesa avversaria con una bella diagonale stretta (19-15), ma è Ricci ad ipotecare il set con un ace (21-15). Chiude Stafoggia (25-18). Punto a punto anche il terzo set (5-4; 8-8). Le noventane, però, non incidono nel gioco e vanno presto in difficoltà (11-18). Entrano Canazza e Scaccia, ma le mantovane accumulano un importante vantaggio (11-19). Scaccia segna tre ace consecutivi (16-21), Stafoggia mura (17-21), tuttavia, le mantovane non si lasciano fuggire l'occasione di chiudere il parziale (25-18).

Il quarto set è il più combattuto, come dimostrano i parziali (5-5; 11-11;14-14; 19-19). Un break importante lo fa l'Ipag che, con Dinello al servizio (21-21), favorisce un attacco di prima intenzione di Pastorello (23-21). Le noventane arrivano a condurre 24 a 21, ma vengono frenate da alcuni errori e da una strenua difesa avversaria, che permettono il conclusivo 26 a 24 avversario. Il tabellino del match:

NARDI VOLTA-IPAG NOVENTA 3-1 (25-18, 18-25, 25-18, 26-24)

VOLTA: Menecozzi, Spigarolo, Tellaroli, Mutti, Campana, Coveccia, Pandolfi, Gugolati, Biesso, Benetti, Bertasi , Di Nucci (L). All. Tisci.

NOVENTA: Gomiero 12, Pastorello 10, Facco 5, Stafoggia 9, Ricci 5, Gambalonga, Dinello, Scaccia 4, Leonardi, Canazza 3, Bussolo, Destro. All. Gemo