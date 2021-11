B1: l’Ipag Noventa si aggiudica anche il derby, contro l’US Torri finisce 3-0

Squadra in casa US Torri

L'si aggiudica l'incontro acontro le giovanissime padroni di casa per 3 a 0, ottenendo così la terza vittoria in queste prime tre giornate del campionato di B1, girone C. Partita caratterizzata dai molti punti al servizio, soprattutto, di Gomiero (11) e dalla buona prova in attacco di Zanguio, ma tutte le atlete coinvolte hanno offerto il loro buon contributo in campo., le noventane riescono ad imporre il loro gioco (8-3; 13-5; 18-6). Il muro di Montanaro ferma l'attacco avversario, regalando così il set point (24-13), ma a chiudere il parziale è Gomiero in pipe ().

Torri si aggiudica i primi due punti del secondo set, ma tre ace e una pipe di Gomiero permettono il sorpasso (6-3). Il set prosegue senza intoppi in favore delle noventane (15-9; 19-9), con gli ingressi in campo di Dinello, Canton e Leonardi. Un errore al servizio di Torri segna il 25 a 13 per l'Ipag. Le padrone di casa sono protagoniste di buone azioni di gioco nei primi scambi del parziale (3-3; 5-5), andando in vantaggio 9 a 8. Reazione noventana con Canton che attacca di prima intenzione (10-9) e con Montanaro in primo tempo (11-9).

A rompere l'equilibrio, però, è il servizio di Gomiero, con tre punti consecutivi (16-10); Zanguio (19-12) e Pastorello (20-13) regalano un rassicurante +7, poi ci pensa Gomiero ad ipotecare la vittoria con due attacchi da posto quattro (22-14; 23-14). Un errore in attacco avversario segna il conclusivo 25 a 14 per l'Ipag. Sabato prossimo l'Ipag andrà di scena nella vicina Cerea, neopromossa in B1. Un incontro molto importante per le noventane, che dovranno offrire la migliore prestazione possibile per conquistare punti, in un campionato che, come si immaginava, si sta dimostrando molto equilibrato e con risultati contro pronostico. Il tabellino del match:

US TORRI-IPAG NOVENTA 0-3 (13-25, 13-25, 14-25)