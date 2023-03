B1. Incerottata e poco incisiva: l'Ipag Noventa si arrende al tie-break contro la Blu Team

L'Ipag Noventa esce sconfitta per 3 a 2 con il Blu Team Pavia di Udine nella partita casalinga di sabato 4 marzo. Coach Gemo deve, come da abitudine in questa stagione, fare a meno di alcune pedine, in questo caso della schiacciatrice Canazza e della alzatrice Leonardi, assenti per tutta la settimana per malanni di stagione. Inoltre, non è stato possibile fare pieno affidamento sull'opposto Facco, limitata da un problema fisico da alcuni giorni, impiegata in modo centillinato a partire dal quarto set. Vinto il primo parziale in scioltezza (25-18), le noventane subiscono il ritorno delle friulane nel secondo (21-25) e nel terzo parziale (22-25), vincendo il quarto con qualche patema (25-23). Nel decisivo tie-break, l'Ipag non oppone la giusta resistenza e così le ospiti ottengono i due punti in palio.

Le noventane muovono, comunque, la classifica, in attesa della probante sfida a Villa Bartolomea contro lo Spakka Volley, che si preannuncia molto combattuta contro una formazione in cerca di punti salvezza, nella speranza di poterla affrontare nella migliore condizione possibile. Il primo set è ben condotto dalle noventane con Gomiero e Pastorello incisive in attacco (10-7). Capitan Gambalonga punge al servizio, permettendo a Pastorello di attaccare di prima intenzione (12-8). L'Ipag gioca in scioltezza e si porta a condurre 22 a 14 (Gambalonga in primo tempo). Chiude Morgia a muro (25-18).

Equilibrio nel secondo parziale (5-5; 11-11): le noventane subiscono un parziale di tre punti (13-16), costringendo Gemo al time-out. Entra Bussolo, mentre Stafoggia, Pastorello e la solita Gomiero accorciano (18-19); le ospiti non demordono e vanno in vantaggio (19-24): capitan Gambalonga tenta il recupero in attacco e al servizio (21-24), ma non basta (21-25). L’Ipag parte con il piede giusto (5-2), un vantaggio difeso con un servizio di Morgia (10-7). Le noventane sono sostenute da Gomiero (14-14, 17-16), ma le friulane alzano il muro e passano in vantaggio (17-20). Entra Ricci, ma le ospiti si aggiudicano il parziale (22-25). Equilibrio anche nel quarto set (5-5); Facco, appena entrata, chiude in attacco da posto due (6--7) e va a segno dai nove metri (10-9).

Le noventane migliorano la fase offensiva e passano a condurre 18 a 13 e 19 a 16. Gomiero chiude una lunga azione (22-20), ma sono gli errori avversari a facilitare il conclusivo 25 a 23. Le noventane subiscono sin dai primi scambi il forte servizio avversario (0-4) che, di fatto, crea uno svantaggio incolmabile (4-8, 6-12). Pastorello annulla un match-point a muro (8-14), ma le avversarie chiudono la partita in proprio favore (8-15). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-BLU TEAM PAVIA DI UDINE 2-3 (25-18, 21-25, 22-25, 25-23, 8-15)

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo, Destro. All. Gemo

BLU TEAM: Pecorari, Manni, Ollino, Franceschinis, Sangoi, Oco, Bertola, Marcuzzi, Pascucci, Morettin, Pagotto, Ponte, Blasi, Felappi. All. Leone