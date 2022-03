B1: la capolista Nardi Volta è di un altro pianeta, l'IPAG Noventa perde in 3 set

L'Ipag Noventa perde, senza opporre resistenza, in casa della capolista Volta Mantovana, per 3-0, interrompendo così una striscia positiva di quattro vittorie consecutive. È stata una partita in cui le noventane non si sono espresse al meglio, offrendo una prestazione priva del giusto mordente per poter impensierire le avversarie che, diversamente, hanno giocato con autorevolezza e senza sbavature. Archiviata questa sconfitta, ci sarà occasione di riscattarsi già sabato prossimo, in casa, contro la terza in graduatoria, il Duetti Giorgione.

Primo set. Parte molto contratta la squadra noventana nel primo set (3-7, 5-9), Pastorello con due fast consecutive (6-10, 7-10) tiene a galla l'attacco ospite. Volta gioca in scioltezza (8 -14), Gambalonga in primo tempo ottiene il 9 a 14, mentre Gomiero attacca in lungolinea per il 10 a 15. La squadra ospitante, però, scappa sul 10 a 18, costringendo Gemo al time-out. Pipe di Gomiero al rientro in campo (11-18), ma lo svantaggio rimane di 6 punti (Gambalonga in primo tempo per il 12-18). Morgia tenta di ricucire il distacco con un mani-out, ma le mantovane chiudono il parziale 25 a 19.

Secondo set. Subito 1 a 3 per Volta, Gambalonga in primo tempo (2-4), Gomiero con un beffardo palleggio (3-4) e Zanguio da posto quattro ottengono una effimera parità (4-4). Gomiero, in pipe, segna il 7 a 6, ma il servizio avversario punge e l'Ipag si trova a rincorrere (7-11). Entrano Canton e Leonardi (7-13), con la prima subito a segno (7-13; 8-13). Le padroni di casa, sorrette da una buona difesa e un attacco efficace, scappano sul 18 a 7, momento in cui entra in campo anche Bisoffi. Canton, dai nove metri (12-20), e Bisoffi in attacco (14-23) sono le ultime ad arrendersi (14-25).

Terzo set. Non cambia l'inerzia della partita, con le noventane in grave affanno sin dai primi scambi (1-5; 5-10). Entra Montanaro in centro, mentre Volta continua nella sua marcia verso la vittoria (6-17). Canton attacca (13-23) e fa un ace (14-23), Pastorello, come ultimo tentativo, ottiene il 15 a 23, ma la partita si conclude per le mantovane con il punteggio di 15 a 25. Il tabellino del match:

PALLAVOLO NARDI VOLTA-IPAG NOVENTA 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)

NARDI VOLTA: Galiero, Boninsegna, Facco, Oriente, Gobbi (L), Maghenzani, Guarnieri, Neriotti, Di Nucci (L), Marcone,Angelini, Giannace. All. Breviglieri

NOVENTA: Gomiero 10, Pastorello 6, Bisoffi 2, Zanguio 2, Montanaro 1, Gambalonga 4, Morgia 2, Dinello , Marini 2, Leonardi, Zanchetta, Canton 5, Gallo L, Lunardi L. All. Gemo