B1: un buon set e poco altro per l’US Torri che perde 3-0 col Team Conegliano

Per il sesto turno di campionato lava a far visita al Team Volley Conegliano, con l’obiettivo di dare continuità al punto –– conquistato la scorsa settimana contro Cerea. Il sestetto iniziale è composto da Guerra-Gonzato, Dalla Pozza-Zampieri, Pasa-Piron e dal libero Fanin. Torrine pienamente in gioco ad avvio di incontro. Sul, però, le trevigiane alzano il ritmo a servizio e si portano avanti per 11-7. Cestari chiama il time out, ma la prova in battuta delle padrone di casa continua ad essere particolarmente incisiva.

Dopo tre ace di fila il coach biancoverde interrompe nuovamente le ostilità (14-7): Torri interrompe il break, ma Conegliano riprende subito a macinare punti. Sul 19-9 Frigo fa il suo ingresso al posto di Pasa. L’avanzata delle trevigiane prosegue fino al 25-10. Nella ripresa Torri si porta sullo 0-2 e il set prosegue tra sorpassi e controsorpassi fino all’11-11. Break delle coneglianesi sul 14-11. Pasa risolve uno scambio prolungato e poi trova un ace (14-13).

Le torrine continuano a impensierire le avversarie fino al 19-17, ma nel finale le padrone di casa trovano il filotto che vale il 25-17. L’ultima frazione vede Conegliano scappare sul 9-1 e fiaccare così l’entusiasmo delle biancoverdi, che faticano a recuperare lo svantaggio. Sul 13-3 fa il suo ingresso Munari per Piron. L’incontro su chiude per 25-10.

“Siamo stati in difficoltà per gran parte dell’incontro – commenta Cestari -. Nel secondo set abbiamo fatto qualcosa di più grazie ad una migliore ricezione. In attacco abbiamo avuto dei problemi sia per quanto riguarda i punti diretti che per la gestione dei colpi e degli errori. Le avversarie sono comunque una buona formazione che ha saputo mettere in evidenza i nostri limiti attuali. Dopo questa sconfitta, però, ripartiamo come prima, con il lavoro a testa bassa in palestra e l’obiettivo di migliorarci sempre”.

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-US TORRI 3-0 (25-10, 25-17, 25-8)

Conegliano: Tosi, Volpini, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez

Torri: Zampieri, Guerra, Pasa, Dalla Pozza, Frigo, Conradi, Fanin, Piron, Munari, Compagnin, Dalla Vecchia, Carlino, Novello, Parise. All. Cestari