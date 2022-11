B1: che battaglia tra Noventa e Volano, a spuntarla però sono le trentine al tie-break

L’Ipag Noventa lotta per cinque set di fronte al numeroso pubblico del palazzetto di Via Cero, ma esce sconfitto al tie-break con il Volano, nonostante il vantaggio di due set a uno. Come da aspettativa, la partita è stata combattuta ed equilibrata, tra due formazioni che intendono ben figurare in un girone in cui gli esiti dei match sono sempre molto incerti, basti vedere quanto avvenuto in questo turno settimanale, con risultati alquanto a sopresa. Soddisfacenti, comunque, l'approccio e l'impegno delle noventane che conquistano un punto prezioso che permette di muovere la classifica e di difendere il quarto posto. Sabato prossimo, altro impegnativo incontro a Volta Mantovana, durante il quale l'Ipag saprà lottare, come di consueto, su ogni pallone.

È Facco a segnare dalla seconda linea il primo punto dell'incontro (1-0). L'Ipag scappa sul 6 a 1 ed incrementa il proprio vantaggio con Ricci, a muro (9-3), e Stafoggia, in attacco (11-5). Gomiero buca la ricezione avversaria dai nove metri (16-10), mentre Pastorello segna il 18 a 12 in fast. Reazione delle trentine che costringono Gemo al timeout (23-20), ma due punti consecutivi di Pastorello danno il primo set all'Ipag (25-21). Subito in svantaggio le noventane (0-3), ma impattano sul 9 a 9 con Stafoggia. L'Ipag va in difficoltà e le trentine conquistano un vantaggio di quattro punti (12-16). Ricci chiude in attacco (13-16), ma lo svantaggio aumenta (13-19); entrano Leonardi e Canazza, ma ad aggiudicarsi il parziale sono le ospiti. La partita entra nel vivo e regna l'equilibrio tra le due contendenti (5-5; 11-11).

Si scatena Gomiero, con tre punti consecutivi, che permettono una nuova parità sul finire del set (20-20), mentre Facco regala il vantaggio (22-21). Gomiero, con due pipe, tiene vive le speranze dell'Ipag (24-24), ma sono Canazza, da posto quattro (25-24), e Pastorello, a muro (26-24), a sancire la conquista del terzo parziale. L'equilibrio regna anche nel quarto set (6-6; 11-11), momento in cui le ospiti riescono a conquistare un piccolo vantaggio di 3 punti (13-16), costringendo Gemo al time-out. Capitan Gambalonga va a segno in fast (15-17), ma sono Canazza e Pastorello a regalare il nuovo equilibrio (20-20).

Le trentine, però, ben sostenute dagli attacchi di palla alta si spingono sul 23 a 21, momento in cui entrano Leonardi e Stafoggia. Volano, però, non demorde e chiude 25 a 21. Nel tie-break break le ospiti partono meglio (3-0), ma l'Ipag recupera con una fast di Gambalonga (4-4]. Il cambio campo avviene sul 5 a 8, Canazza tenta di ricucire il gap (6-8), ma le trentine macinano gioco e punti (7-12). Entrano Leonardi e Stafoggia, Canazza è l'ultima ad arrendersi (8-14), ma a chiudere set e partita è Volano (15-8). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-ROTHOBLAAS VOLANO 2-3 (25-21, 17-25, 26-24, 21-25, 8-15)

NOVENTA: Facco, Leonardi, Scaccia, Dinello, Stafoggia, Zanguio, Gomiero, Ricci, Gambolonga, Pastorello, Destro, Bussolo. All. Gemo

VOLANO: Braida, Petruzziello, Bellini, Orlandini, De Val, Gridelli, Pierobon, Cramerotti, Miori, Calza. All. Parlatini