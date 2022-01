B1: Andrea Cestari non è più l'allenatore dell'US Torri

Dal nuovo anno – per motivi personali –non è più parte dello staff dell’. La società desidera ringraziarlo per il lavoro svolto nelle tre stagioni in maglia biancoverde ricordando i traguardi raggiunti. Arrivato in estate, nella stagione 2019-2020 ha guidato l’Under 16 / Serie D, conquistando a gennaio il Memorial Gorgato a Chions. L’emergenza sanitaria ha fermato i campionati dopo che la formazione aveva vinto il Girone Extra Gold nel campionato giovanile ed era quarta nel torneo regionale. Nell’Under 17 / Serie C ha vinto il campionato provinciale giovanile, giungendo nella Top 4 regionale.

Nel massimo campionato veneto, invece, la squadra ha chiuso con un buon settimo posto. Ha inoltre guidato l’Under 13 al titolo provinciale e nelle Top 8 regionali. Nella stagione in corso ha assunto il ruolo di Direttore Tecnico oltre che di guida dell’Under 18 / Serie B1. Nel campionato giovanile la squadra si è qualificata per il Girone Extra Gold, mentre nel torneo è arrivato il primo storico punto torrino nella competizione.