Anthea Vicenza sorseggia appena il Marsala: per coach Chiappini "un punto agrodolce"

L'allenatore dell'Anthea Vicenza Volley, Luca Chiappini, uomo di grande esperienza internazionale oltre che nazionale, ha sintetizzato molto bene il match tra Anthea Vicenza e Marsala con la sua dichiarazione post partita.

Ieri sera infatti Anthea Vicenza ha iniziato il cammino nella poule salvezza e Cheli e compagne ce l'hanno messa tutta contro la Sigel perché sanno che solo le prime due del girone di questa seconda fase di campionato resteranno in serie A2.

LA DICHIARAZIONE DI LUCA CHIAPPINI: "LA BATTUTA IL FONDAMENTALE SPARTIACQUE" DEL MATCH

«Peccato non aver chiuso il tie-break dove eravamo avanti 12-8». Ha esordito Chiappini alla fine del match. «Nel complesso abbiamo giocato una buona partita - ha proseguito -, la battuta è stato il fondamentale spartiacque: quando abbiamo fatto bene al servizio siamo riusciti a mettere in difficoltà Marsala, che viceversa quando la nostra battuta non era efficace ha mostrato alte percentuali di attacco».

«Tatticamente, l’assetto con Lodi in banda e Ba?a opposta ci ha dato più stabilità in ricezione - ha poi aggiunto il tecnico -. Alla riga del totale è un punto agrodolce».

ANTHEA ORA "CONDANNATA" A VINCERE

Un punto agrodolce come l'ha definito coach Chiappini perché la squadra vicentina ha dimostrato di che pasta è fatta e tutto sommato la sconfitta viene contro la squadra che già si presenta prima in classifica in questa poule salvezza. Marsala ora è a 32 punti, Vicenza segue a 21 e Club Italia è solo a 2 punti dalle beriche. Pertanto c'è poco da scherzare: la squadra del presidente Andrea Ostuzzi dovrà puntare a vincere tutte le prossime partite e non ddare la possibilità a Club Italia, Sant'Elia, Catania e Aragona di superarla in classifica.

LA CLASSIFICA DOPO VICENZA-MARSALA

Questa la classifica completa della Poule Salvezza di serie A2 femminile: Sigel Marsala 32, Anthea Vicenza Volley 21, Club Italia Crai 19, Assitec Volleyball Sant’Elia 15, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 14, Seap Dalli Cardillo Aragona 14, Egea Pvt Modica 7, Tenaglia Altino Volley 3. (Marsala e Vicenza una partita in più).

TUTTI GLI IMPEGNI DI VICENZA VOLLEY NELLA POULE SALVEZZA

Questo il calendario delle sfide che interesseranno l’Anthea Vicenza Volley nella poule salvezza.

- Prima giornata: Anthea Vicenza Volley-Marsala (andata 18 marzo, ritorno 17 aprile)

- Seconda giornata: Aragona-Anthea Vicenza Volley (andata 27 marzo, ritorno 24 aprile)

- Terza giornata: Anthea Vicenza Volley-Altino (andata 2 aprile, ritorno 1 maggio)

- Quarta giornata: Sant’Elia-Anthea Vicenza Volley (andata 10 aprile, ritorno 7 maggio).

Nelle foto di seguito (di Vicenzafotografia.it per Vicenza Volley) la Sigel Marsala e alcuni scatti delle vicentine durante il match