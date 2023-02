Anthea Vicenza, Silvia Formaggio: "Andremo a Soverato con pazienza e determinazione"

Uno scontro diretto per dire la propria fino alla fine in chiave sesto posto, ambito per raggiungere i play off che portano in dote automaticamente anche la preziosa salvezza diretta. E’ questo la missione che attende l’Anthea Vicenza in A2 femminile, con la squadra di Ivan Iosi che dopo il turno di riposo si prepara alla trasferta calabrese di domenica alle 17 a Soverato. Le padrone di casa, allenate dall’ex Luca Chiappini, sono seste a quota 26 punti, mentre Vicenza è settima a cinque lunghezze di distanza quando al termine della regular season mancano tre giornate. A fare il punto della situazione in casa Anthea Vicenza Volley è il libero Silvia Formaggio, vercellese classe 2000 al suo primo anno nel sodalizio berico.

“Il nostro obiettivo – racconta Silvia ai canali societari – continua a essere il sesto posto, è quello che ci siamo fissati a inizio della stagione; crediamo sia ancora possibile a patto di vincere domenica a Soverato. Sappiamo non sarà facile, il nostro avversario è tosto, ma noi veniamo da un bel periodo di allenamento dove stiamo lavorando molto bene e cerchiamo di capitalizzarlo”. Quindi guarda alle chiavi tattiche della sfida: “Soverato difende molto e questo è anche un nostro punto di forza. Servirà pazienza e non dovremo innervosirci se il pallone non dovesse cadere al primo attacco”.

Agli addetti ai lavori non sarà sfuggita la crescita di diverse individualità dell’Anthea Vicenza Volley, con conseguente beneficio per la squadra: “Lavoriamo – commenta la Formaggio – duramente in palestra e i risultati si vedono; ognuna di noi sta migliorando e dobbiamo continuare a farlo”.

Nella stagione fin qui positiva delle biancorosse di Ivan Iosi tra le note liete c’è la stessa giocatrice piemontese, punto di forza della seconda linea di Vicenza: “Sono molto contenta, non mi aspettavo di riuscire a tenere il campo in A2 nel mio primo anno da libero titolare. È stata un po’ una sorpresa per me, spero di continuare a crescere e mi piace molto come lavoriamo in palestra. Dove sono migliorata? Credo di aver fatto passi in avanti in ricezione con l’aiuto degli allenatori, oltre a crescere caratterialmente, un aspetto importante nel mio ruolo”. Infine, un giudizio sull’avventura pallavolistica nella città veneta: “Mi sto trovando bene, la società è sempre disponibile, idem lo staff e ogni bisogno nel nostro lavoro trova una risposta”.