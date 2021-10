L'Anthea Vicenza esce sconfitta da Lignano Sabbiadoro: 3-0 per Talmassons

Chi ben comincia è sempre a metà dell’opera ma l’non deve disperare dopo l’esordio di oggi pomeriggio in quel di Lignano Sabbiadoro contro. La formazione friulana si è imposta per 3-0 e per il prossimo incontro le ragazze vicentine dovranno necessariamente ripartire da quanto di buono visto nel primo set. Nonostante Talmassons fosse avanti 16-10, infatti, c’è stato un recupero fino al 18-17, con l’Anthea che ha preso sempre più fiducia, costringendo le avversarie ale dunque ai vantaggi.

La CDA è comunque stata capace di conquistare il primo parziale grazie a due errori in attacco di Vicenza, un 28-26 che ha lasciato l’amaro in bocca. Gli altri due set non sono stati all’altezza dell’ottima pallavolo appena descritta. Eppure il secondo parziale era cominciato nel migliore dei modi, con l’Anthea capace di portarsi sull’8-3 e mettere seriamente paura alle friulane.

Il 25-18 finale non rende giustizia della buona partenza, mentre il terzo set non ha avuto storia, con un 25-14 che dovrà essere cancellato in fretta. Fra una settimana servirà grande concentrazione per affrontare nel migliore dei modi la seconda di campionato, il derby contro Montecchio. Questo è il tabellino del match:

CDA Talmassons-Anthea Vicenza 3-0 (28-26, 25-18, 25-14)

CDA Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte (L) e Nicolini (K) Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Anthea Vicenza: Errichello, Caimi, Pavicic, Norgini (L), Nardelli, Furlan, Lodi, Eze Blessig, Piacentini, Cheli (K), Pegoraro, Rossini e Fiore.

Allenatore: Chiappini e Vice: Di Rauso