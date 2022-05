L'Anthea Vicenza saluta Rachele Nardelli e Chidera Eze Blessing

Vicenza Volley saluta e ringrazia le atlete Rachele Nardelli e Chidera Eze Blessing, giovani talenti che si sono messi in mostra nello scorso campionato di A2 in maglia biancorossa con la salvezza sfumata in extremis all’ultima giornata per quoziente set. Entrambe alla prima esperienza nel club della città del Palladio, hanno maturato un’esperienza importante: la palleggiatrice classe 2003 ha guidato stabilmente la squadra in campo, mentre la schiacciatrice trentina classe 2001 si è ritagliata uno spazio importante nel corso della stagione. A loro va l’in bocca al lupo per il futuro da parte della società presieduta da Andrea Ostuzzi. L’Anthea è purtroppo retrocessa in B1 nonostante un’ottima Pool Salvezza disputata.