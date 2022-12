Anthea Vicenza, i propositi del presidente Ostuzzi: "Inseguiamo la salvezza il prima possibile"

Un 2022 che va in archivio, un nuovo anno solare che bussa alle porte, con un biennio accomunato da una lettera dal sapore speciale: la A, come la serie affrontata in campo femminile. È tempo di bilanci per Vicenza Volley, impegnata in questa stagione pallavolistica nel suo secondo campionato consecutivo in A2 femminile con la prima squadra targata Anthea Vicenza Volley. Nel girone B, la formazione di Ivan Iosi occupa il settimo posto con 13 punti all’attivo, frutto di 5 vittorie e 6 sconfitte.

A fare il punto della situazione a 360 gradi è stato il presidente Andrea Ostuzzi. Queste sono le dichiarazioni che ha rilasciato: “Abbiamo allestito un roster a mercato inoltrato perché abbiamo deciso di acquistare il titolo di A2 a fine maggio; nonostante questo, è stata formata una rosa competitiva per la categoria e per questo c’è soddisfazione, con un mix tra ragazze con esperienze in serie A e altre giovani scommesse. La classifica? È l’espressione del nostro cammino, non siamo riusciti praticamente mai a schierare il sestetto titolare e di conseguenza non abbiamo potuto lavorare appieno per amalgamare al meglio un roster completamente nuovo fatta eccezione per la conferma di capitan Lisa Cheli”.

Inevitabile parlare anche di obiettivi per i prossimi mesi: “Ritrovare la compattezza per risalire la classifica. Lavoreremo molto sul gruppo, c’è la massima fiducia nello staff e posso già dire che non agiremo sul mercato, né in entrata né in uscita: il roster rimarrà inalterato, abbiamo la massima fiducia in tutte le atlete e lavoreremo ancora di più per far meglio. Nel 2023 dovremo raggiungere la salvezza il prima possibile per poi alzare l’asticella nella stagione successiva”.