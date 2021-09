Riapertura degli impianti sportivi: Anthea Vicenza garantirà l'ingresso a mille tifosi

La decisione del Comitato Tecnico Scientifico apre uno spiraglio interessante per tutta la pallavolo del paese

Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto ieri "sì" a graduali riaperture degli accessi di persone munite di Green pass anche per stadi e impianti sportivi stabilendo il 50% al chiuso. Questo significa che, fino a nuove disposizioni "migliorative", Anthea Vicenza potrà garantire l'ingresso a circa 1.000 tifosi! Queste, nel dettaglio, le partite in casa del girone di andata per quel che riguarda la formazione veneta:

- 17.10.2021 ore 17.00 ANTHEA VICENZA vs IPAG SOR RAMONDA MONTECCHIO

- 30.10.2021 ore 17.00 ANTHEA VICENZA vs LPM BAM MONDOVì

- 03.11.2021 ore 18.00 ANTHEA VICENZA vs TECNOTEAM ALBESE VOLLEY

- 14.11.2021 ore 17.00 ANTHEA VICENZA vs ITAS MARTIGNACCO

- 21.11.2021 ore 17.00 ANTHEA VICENZA vs RIZZITTI PALL CATANIA

- 28.11.2021 ore 17.00 ANTHEA VICENZA vs VOLLEY SOVERATO

Per avere altre informazioni si può contattare l’indirizzo di posta elettronica: info@volley-vicenza.it