Anthea Vicenza, Eugenia Ottino: "Unione e tanto lavoro le nostre basi"

Si avvicina il tempo di nuove sfide per l’Anthea Vicenza Volley, che riparte dopo il turno di riposo osservato nello scorso week end nel girone B di serie A2 femminile. Domenica alle 17:00 al palazzetto dello sport di Vicenza la formazione di Ivan Iosi sfiderà il Soverato, formazione calabrese allenata dall’ex Luca Chiappini. In casa veneta, a fare il punto della situazione è la schiacciatrice Eugenia Ottino, piemontese classe 2001, al suo primo anno in serie A e nella città del Palladio.

Queste sono le sue impressioni raccolte dalla società: “La pausa è stata uno spunto per lavorare ancor di più su tutti i fondamentali. Venivamo da un periodo molto intenso e dispendioso a livello di energie, complici anche alcuni infortuni. Ci può stare un ko contro una squadra di assoluto livello e abbiamo ricominciato per preparare la sfida molto importante di domenica”. Ottino ha poi analizzato il prossimo avversario dell’Anthea: “Sta facendo molto bene e in casa è sempre difficile da battere. Giocheremo però in casa nostra, non ci aspettiamo certo un match rapido e sarà una partita lunga. Lavoriamo ogni giorno per prepararci con l’obiettivo di imporre il nostro gioco”.

Infine si è soffermata sulla sua avventura in terra veneta: “Sono contenta, è il mio primo anno in serie A e cerco di dare il mio contributo alla squadra. Oltre ai buoni risultati collettivi, mi sono tolta qualche soddisfazione a livello personale. Mi piace lavorare in palestra, mi trovo molto bene con tutto il gruppo e lo staff. Sono contenta anche della società e di tutto l’ambiente: di domenica in domenica vediamo sempre più gente al palazzetto a tifare per noi”.