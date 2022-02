Anthea Vicenza, tutta l'emozione della 18enne Martina Pegoraro per il suo esordio in A2

Fin qui si era messa a disposizione del gruppo, allenandosi con costanza e venendo regolarmente convocata in panchina, oltre a dar man forte in qualche occasione alla formazione Under 18 dell’Anthea Vicenza che milita in B2. Domenica, invece, ha fatto il proprio debutto in campo in A2, complice l’assenza per infortunio di Federica Piacentini. Nonostante la sconfitta contro la forte Eurospin Ford Sara Pinerolo (0-3), il match rimarrà impresso nella memoria di Martina Pegoraro, centrale classe 2002 della formazione veneta che ha esordito nella seconda serie nazionale “rosa”.

Originaria di Schio, Martina è al terzo anno nel sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi, avendo giocato prima la serie C, poi la B2 e la coda play off di B1 della scorsa stagione prima di vivere in questi mesi il palcoscenico prestigioso dell’A2. “Nell’esordio di domenica – confessa la giovane centrale biancorossa – ero molto tranquilla rispetto al solito, visto che spesso ho più ansia. Ho cercato di dare il mio apporto alla squadra, peccato solo per il risultato. Bisogna fare i complimenti a Pinerolo, che si è confermata una squadra di alto livello per la categoria. Abbiamo giocato bene soprattutto nel secondo set, mentre per il resto il nostro avversario a un certo punto cambiava marcia e scavava il solco”.

Quindi aggiunge: “Contenta della mia prova? Sì, anche se si può sempre fare qualcosa in più, ma sono felice”. La sfida di domenica scorsa ha sancito il ritorno in campo della squadra di Luca Chiappini dopo oltre un mese di sosta forzata con tre rinvii per Covid. “Erano solo cinque giorni – spiega Pegoraro – che ci allenavamo tutte insieme e abbiamo disputato tutto sommato una buona partita; è stato un match utile soprattutto per riprendere il ritmo in vista di un mese di febbraio che sarà densissimo di impegni”.

Pinerolo ha aperto il trittico ravvicinato che proseguirà mercoledì con il recupero di Mondovì (ore 18,30), prima delle due trasferte consecutive contando anche quella di domenica a Martignacco.