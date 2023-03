Anthea Vicenza: una domenica speciale per la palleggiatrice Florencia Ferraro

Sarà una domenica speciale per Florencia Ferraro, giovane palleggiatrice classe 2003 dell’Anthea Vicenza Volley che si appresta a sfidare in Sicilia la Seap-Sigel Marsala (ore 17) nell’ultima giornata di regular season di A2 femminile (girone B) prima di affrontare la poule salvezza. La regista biancorossa, infatti, è fresca ex di turno, avendo giocato lo scorso anno a Marsala completando la coppia di registe a fianco della più esperta Chiara Scacchetti. Ma per “Floppy” questo periodo, più in generale l’inizio del 2023, fa rima finalmente con il taraflex rosa dopo un fine di scorso anno solare travagliato. Dopo aver giocato all’esordio nel derby esterno contro Montecchio, la Ferraro infatti si era sentita male alla vigilia del match contro Talmassons.

Da lì una serie di accertamenti, visite, un ricovero e lo stop forzato, monitorato dall’equipe medica guidata dal dottor Claudio Baracchini (direttore della Stroke Unit dell’ospedale di Padova). “Dopo Capodanno – spiega la Ferraro – ho riniziato ad allenarmi e sono tornata a disposizione nelle scorse settimane. Il mio è un recupero graduale e sono molto contenta del lavoro specifico fatto in sala pesi e in palestra con la squadra. È stata tosta, ci sono stati alti e bassi, ma l’amore per il volley mi ha permesso di trovare la forza di continuare. Ha inciso molto anche lo spirito di gruppo: mi ha dato tanta forza. Sono stata sostenuta dalle compagne e ho avuto il massimo appoggio da loro e anche dallo staff. Non è mai facile quando si torna dopo una lunga assenza perché nel frattempo si sono creati nuovi equilibri, ma qui l’armonia è sempre proseguita”.

Domenica trasferta a Marsala: “È una partita dalla quale dobbiamo tornare a casa con 3 punti in tasca per migliorare al massimo la nostra classifica in vista della poule salvezza. Sappiamo, però, come non sia facile: Marsala è un campo caldo, con tanti tifosi, inoltre si gioca al nuovo palazzetto che non conosco. Sono molto emozionata all’idea di tornare a Marsala e rivedere alcune persone per me importanti. Per l’Anthea Vicenza Volley, ancora una volta sarà molto importante la qualità del gioco che sapremo esprimere”.