L'Anthea Vicenza ha presentato la propria domanda di iscrizione alla Serie A2

Vicenza Volley comunica di aver presentato la domanda di iscrizione al campionato di A2 femminile nei termini previsti (due giorni fa a mezzogiorno per la precisione), quando alla Lega Pallavolo serie A femminile sono giunte le richieste da parte delle società aventi diritto. Sempre dalla giornata di ieri sono partiti i lavori della Commissione di Ammissione ai campionati. Il Cda della Lega Pallavolo Serie A femminile dovrà consegnare alla Fipav l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai campionati di serie A entro e non oltre il 22 luglio. Nonostante la retrocessione dell’ultima stagione al termine della Pool Salvezza, l’Anthea Vicenza può partecipare nuovamente al campionato di A2, in seguito anche alla rinuncia da parte di altre formazioni, come la Pallavolo Aragona e l’Olimpia Teodora Ravenna che invece si era salvate.