L'Anthea Vicenza cambia allenatore: in panchina Martino Volpini per dare una scossa all'ambiente

L’Anthea Vicenza comunica che Ivan Iosi non è più il primo allenatore di Anthea Vicenza Volley, formazione militante in A2 femminile. Al tecnico della Val Chiavenna vanno i ringraziamenti per i mesi di lavoro trascorsi insieme e l’in bocca al lupo per il futuro, estesi anche al vice allenatore Mattia Borini. Contestualmente, la società comunica di aver affidato la guida tecnica a Martino Volpini, che dopo aver diretto la sua prima seduta d’allenamento delle biancorosse domani sarà in panchina nel delicato match in chiave salvezza contro Offanengo.

“Siamo giunti a questa scelta di comune accordo con Ivan tramite la risoluzione consensuale del contratto – le parole del presidente di Vicenza Volley Andrea Ostuzzi – abbiamo preso questa decisione non per motivi legati a problematiche di qualsiasi genere, bensì con l’unico scopo di provare a dare una scossa all’ambiente dopo un periodo negativo di risultati e in vista di un match per noi fondamentale come quello di domani, dove – ricordiamo – è previsto l’ingresso gratuito per tutti”.

Nato l’8 novembre 1989 a Pisa, Martino Volpini vanta una carriera da giocatore (ruolo schiacciatore) che l’ha portato a militare fino in A1 con la maglia di Verona (stagione 2008-2009); intrapresa fin da giovane la carriera da tecnico, è stato protagonista (prima da head coach poi come vice) della scalata di Montecchio Maggiore dalla B2 all’A2 femminile. Dopo l’esperienza con coach Alessandro Beltrami, è stato assistente allenatore a Casalmaggiore in A1 con Marco Gaspari, per poi passare come terzo allenatore ad Imoco Volley e poi tornare a Casalmaggiore nella stagione 2021-2022 come primo allenatore, dove ha centrato la salvezza in serie A1 femminile. In questa annata pallavolistica, nei mesi scorsi ha ricoperto i ruoli di direttore dell’area tecnica delle formazioni di B2, C e Under 18 femminili del Volley Lions Clodia e di direttore tecnico al Mosaico Ravenna Volley (B1 femminile), incarichi che saranno mantenuti.

“È stata una chiamata inaspettata – le prime parole di Martino Volpini come coach di Anthea Vicenza Volley –tutto si è concretizzato nel giro di qualche ora. Ho accettato perché è una sfida, come è stato l’anno scorso a Casalmaggiore, e chi fa sport vive di questo. Abbiamo davanti tre partite e due settimane per raggiungere l’obiettivo della salvezza in A2, che equivale alla nostra vittoria del campionato. È un traguardo importante ma alla nostra portata; il nostro cammino parte domani contro Offanengo, che ha il nostro stesso obiettivo: sarà una battaglia. Per quel che ho visto in queste ore tra primo allenamento e analisi video, credo che i punti fondamentali per noi siano la gestione dell’errore e l’organizzazione in campo”.