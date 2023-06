Volley femminile B1. L’Anthea Vicenza blinda la difesa con il rinnovo di Silvia Formaggio

Secondo tassello di qualità per Anthea Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile. La società del presidente Andrea Ostuzzi annuncia la conferma del libero Silvia Formaggio, classe 2000 e già in biancorosso nella scorsa stagione in A2. Nata il 26 settembre 2000 a Casale Monferrato (ma originaria di Vercelli), Silvia si è messa in mostra nella scorsa stagione, dove nella sua prima annata da protagonista nel ruolo ha ben figurato; le statistiche di rendimento la vedono quattordicesima miglior ricevitrice dell’intera A2 (222 ricezioni perfette), oltre alle doti mostrate in difesa.

“A Vicenza – racconta la giocatrice – mi sono trovata bene, ho conosciuto e apprezzato persone sempre molto disponibili; la società mi aveva chiesto di rimanere per la prossima stagione quando mancavano ancora tre partite alla fine del campionato e non si sapeva ancora la categoria. Ho aspettato di vedere un po’ il mercato poi ho scelto di restare qui. Personalmente, vengo da un’annata che mi ha soddisfatto a livello personale ma non a livello di squadra. Vicenza ha un buon progetto e sta allestendo una squadra per disputare un bel campionato di B1. Cercherò di migliorare ulteriormente la mia esperienza e consolidare i progressi che ho avuto modo di fare nel corso del campionato di A2″.

L’anno scorso era la sua direttrice sportiva, ora sarà la sua allenatrice. Mariella Cavallaro ha puntato decisa sulla giocatrice piemontese. “Silvia – racconta la Cavallaro – è uno dei migliori liberi del campionato di A2. Nella scorsa stagione ha affrontato per la prima volta il ruolo e ha dimostrato, grazie al duro lavoro e alla sua determinazione, che è quello che più le appartiene. Ragazza solare, positiva, attenta e sempre a disposizione della squadra, è un perfetto “comandante” della difesa e una sicurezza in ricezione. Siamo veramente felici che abbia deciso di rimanere con Vicenza Volley”.