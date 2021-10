Accordo tra Montecchio e FuturVolley per potenziare il settore giovanile

sigla un accordo conche continua ad espandere il progetto nel settore giovanile. Un primo passo che consentirà alla Polisportiva di promuovere con maggiore vigore lo sviluppo della pallavolo del territorio attraverso un rapporto diretto ed esclusivo con la Serie A Femminile. “Vogliamo incrementare la competenza tecnica delle atlete a tutti i livelli” racconta il Vicepresidente di Unione Volley Montecchio Maggiore e responsabile dello sviluppo del settore giovanile, “l’occasione di allargare il nostro progetto anche nella Provincia Rodigina è un fiore all’occhiello e nasce dal contatto diretto con una nostra ex atleta Gloria Lisandri”.

Il Presidente del progetto FuturVolley Altopolesine Massimiliano Pivetti ha raccolto con entusiasmo la proposta di collaborazione, trovando piena intesa al fine di consentire ai propri tesserati di essere presenti ai match di campionato della Serie A, ma anche di vedere la presenza attiva della massima Serie nel proprio territorio per iniziative atte a promuovere il movimento in genere. “Proveniamo da un periodo difficilissimo, progettare un percorso di rafforzamento tecnico del movimento dà un senso di prospettiva e di futuro, spetta a noi ora impegnarci al meglio delle nostre possibilità, i frutti arriveranno” chiude Maraia.

“E’ una grande occasione per il nostro territorio e per tutto il movimento pallavolistico AltoRodigino. L’incontro tra due società che militano a livelli sportivi differenti, ma che si ritrovano ad affrontare problemi analoghi e soprattutto hanno una visione comune legata al miglioramento del proprio settore giovanile. Dando alle proprie atlete un miglioramento tecnico e delle prospettive future di eccellenza. Vogliamo avvicinare sempre più giovani allo sport e a questo sport in modo particolare, vogliamo coinvolgere famiglie e aziende, perché crediamo fortemente nella costruzione della società futura attraverso i valori che lo sport ci insegna”.