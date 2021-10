A2, una vittoria storica per l’Anthea Vicenza: 3-1 contro il Club Italia

Squadra in casa

Nell’anticipo del girone B di, prima storica vittoria stagionale dell’che a Milano supera un gagliardo. Azzurrine discontinue nel rendimento, ma hanno mostrato qualità importanti e un gioco sempre più in crescita. Quasi due ore di gara e spettacolo godibilissimo al Centro Pavesi. L’Anthea dopo un primo set autorevole, vince in rimonta il secondo parziale annullando tre set point (da 24-21 a 24-24) per poi chiudere

Terza frazione combattuta con le ragazze del Club Italia mai dome e capaci di aggiudicarsi il terzo set (25-20) riaprendo di fatto il match. Quarto set combattuto con Vicenza che la spunta 21-25 finale. Questo il tabellino completo dell’incontro:

CLUB ITALIA CRAI – ANTHEA VICENZA 1-3 (23-25 24-26 25-20 21-25)

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 2, Acciarri 10, Pelloia, Ituma 13, Marconato 11, Adelusi 20, Ribechi (L), Giuliani 11, Esposito, Passaro, Barbero (L). Non entrate: Vighetto, Nwokoye, Despaigne. All. Mencarelli.

ANTHEA VICENZA: Pavicic 15, Piacentini 8, Errichiello 12, Rossini 4, Cheli 13, Eze Blessing 7, Norgini (L), Nardelli 10, Lodi, Fiore, Caimi. Non entrate: Furlan (L), Pegoraro. All. Chiappini.