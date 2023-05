Pool Salvezza A2. La vittoria di Casnate non basta all’Anthea Vicenza: è retrocessione

Non basta l’orgoglio all’Anthea Vicenza Volley, corsara al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate grazie al 3-0 rifilato alla Tecnoteam Albese Volley Como, già regolata con lo stesso risultato in terra berica. Nella penultima giornata della pool salvezza, la squadra biancorossa ha dovuto salutare ufficialmente l’A2 con una giornata di anticipo, venendo matematicamente retrocessa nonostante i tre punti conquistati in terra lombarda. Come l’anno scorso, l’epilogo di stagione non è stato favorevole alla società del presidente Andrea Ostuzzi. Cheli e compagne ci hanno provato alla fine, ma il successo pieno di Montale contro Marsala già 24 ore prima (sabato) ha vanificato l’impresa.

Così, l’Anthea chiuderà il proprio cammino domenica alle 17 in casa contro la D&A Esperia Cremona, capolista della pool salvezza e già certa della permanenza in A2. La squadra di Martino Volpini entra in campo determinata e sbaglia poco, volando subito sullo 0-3 con Farina al servizio, con la stessa centrale a segno anche per il 6-13. Albese si affida a Nardo, ma Legros affonda i colpi (13-19), poi chiude Panucci (17-25). Il secondo parziale è più equilibrato, con la Tecnoteam che riesce anche a portarsi sul +3 (16-13). Time out Volpini, poi l’Anthea reagisce e aggancia a quota 19. Si arriva in volata, dove pesano l’errore locale in attacco di Conti (out) e l’ace ospite di Cheli: 22-25 e 2-0 Vicenza.

Albese sembra accusare un po’ di stanchezza, così le beriche ne approfittano per partire a razzo (1-5, muro di Panucci). Kavalenka (sarà poi l’mvp) brilla tra battuta (ace) e attacco (6-13). Ancora Panucci per il 10-15, poi chiude Cheli: 20-25 e 3-0 Anthea. Così coach Volpini a fine gara: "Abbiamo onorato il campionato, anche se questa vittoria non è servita; restano comunque tre punti importanti e ci tengo a ringraziare le ragazze per l’impegno di questi allenamenti svolti insieme. Sono delle professioniste e hanno giocato alla grande. Faccio loro i complimenti”. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-ANTHEA VICENZA 0-3 (17-25, 22-25, 20-25)

ALBESE: Nicolini 1, Nardo 13, Badini 1, Conti 6, Cassemiro 3, Bernasconi 2, Rolando (L), Cantaluppi 7, Veneriano 6, Stroppa 4, Radice (L), Nicoli. N.e: Gallizioli. All.:Chiappafreddo

VICENZA: Legros 8, Farina 9, Kavalenka 20, Panucci 7, Cheli 9, Galazzo 2, Formaggio (L), Ottino. N.e.: Munaron, Ferraro, Digonzelli, Groff, Andreis (L), Martinez. All.: Volpini