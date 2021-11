A2: Vicenza vince lo scontro salvezza contro Catania, 3-1 in rimonta dell'Anthea

Al Palasport di, contro una diretta rivale per la permanenza in, l’Anthea si impone 3-1 sulla Pallavolo Sicilia Catania, rafforzando la propria classifica. Si disputa subito un set punto a punto divertente al, con una grande difesa di Michela Conti, oggi partita dall’inizio, che spiana la strada ad una pesante pipe, sporca ma efficace, di, che ne segna dieci nel solo primo set. Bordignon è carica da posto quattro, trovando spesso e volentieri il mani-out di Vicenza e assicurando un buon bottino di punti. Spettacolare il 13-12 che dà vigore alle locali per un primo allungo Vicenza.

Catania però risponde con una grande Bulaich da posto quattro per tre punti significativi che pareggiano e poi indicano la strada del set alle etnee. Piacentini tenta di scuotere le sue ma Vicenza è fallosa e il primo parziale prende la strada di Pallavolo Sicilia (21-25). Anthea è chiamata ad una reazione che arriva, puntuale, dalle cannonate di Rossini. Risponde sempre lei: Bulaich, stavolta dal quattro, per restare in corsa. Meno sicurezza nelle offensive biancorossazzurre portano il coach etneo a chiamare un break, ma Piacentini prende per mano le sue e sigla il massimo vantaggio vicentino (13-5).

Si accende anche Greta Catania, salendo in cielo con un primo tempo (13-10), ma Errichiello e qualche errore di troppo nell’ultimo tocco bastano a Vicenza per chiudere con un largo punteggio il set (25-12). Medesimo copione alla terza ripresa, con Piacentini superba in attacco ed una sofferenza enorme delle biancorossazzurre a chiudere lo scambio. Il gap da recuperare per le etnee si fa presto enorme, Rossini continua a martellare (14-5) e l’imponente Piacentini non perdona, firmando il 2 a 1 Anthea.

L’attacco di Pavicic a tutto braccio e la presunta svista arbitrale su gran parallela di Bulaich(chiamata out), aprono la prima crepa. Pecca di lucidità Pallavolo Sicilia, facendo il gioco di Errichiello e compagne, abili in tutte le palle alte. Le ragazze di Chiappini appaiono in fiducia, ciò porta loro a forzare e rischiare, fino ad arrivare al +9. Ace di Alessia Conti a firmare un minibreak positivo per le catanesi (18-12) ed un attacco in fast di Greta non bastano. A firmare il punto della vittoria ci pensa ancora Pavicic con una violenta diagonale. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-PALLAVOLO SICILIA CATANIA 3-1 (21-25, 25-15, 25-16, 25-17)

Vicenza: Norgini (L1), Furlan (L2), Pavicic 19, Nardelli, Lodi NE, Rossini 15, Errichiello 16, Piacentini 11, Cheli (K) 12, Pegoraro NE, Caimi NE, Fiore NE, Eze 5. All: L. Chiappini

Catania: Bordignon 7, Bertone 16, Bulaich 16, BridI, Bonaccorso (L), Conti M., Oggioni (K), Conti A 7, Catania 5, Picchi. All. M. Chiappafreddo