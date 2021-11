A2: Vicenza si illude, va sul 2-0 ma viene rimontata dalla Tecnoteam Albese

Una rimonta che non fa di certo bene al morale,, ma anche la consapevolezza di poter esprimere un’ottima pallavolo. Nel turno infrasettimanale di, la quinta giornata di campionato, l’esce sconfitta dalla gara casalinga contro la Tecnoteam Albese, un 3-2 che poteva essere evitato senza problemi. La formazione veneta di coach, infatti, ha conquistato in scioltezza i primi due set, dimostrando una maturità importante e illudendosi di poter portare a casa il match. Dal terzo set in poi il black-out improvviso.

Le ospiti sono riuscite a far quadrare il cerchio, ma questo non cancella quanto di buono visto nei primi due parziali. Il primo set termina 25-23 per Vicenza, in grado di sfoggiare una calma invidiabile in qualsiasi scambio e di allungare nel momento decisivo. Il secondo set finisce in modo ancora più netto, con le vicentine che si impongono con un netto 25-17. L’equilibrio torna sovrano, con la compagine comasca che prova ad allungare per poi essere ripresa dalle padrone di casa: l’allungo decisivo lo trova la Tecnoteam che conquista il parziale (25-21) e riapre l’incontro. Nel quarto set succede davvero di tutto, Albese prova a fuggire ma viene ripresa più volte dall’Anthea fino a un incredibile 24-24.

Le avversarie sono più convinte negli attacchi e il 26-24 porta il match al tie-break. Purtroppo nel quinto set si assiste a un botta risposta soltanto parziale. Sul 5-5 sale in cattedra la Tecnoteam che arriva al cambio di campo in vantaggio per 8-6. La seconda metà del set va appannaggio delle ospiti che mettono a segno un punto dopo l’altro fino al 15-9 definitivo, completando la rimonta. Ora bisognerà mantenere la concentrazione nella prossima sfida di domenica 7 novembre, la trasferta contro Pinerolo. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-TECNOTEAM ALBESE 2-3 (25-23, 25-17, 21-25, 24-26, 9-15)