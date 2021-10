A2: Vicenza si arrende in meno di un’ora e mezza a Mondovì, finisce 0-3

Nell’anticipo della quarta giornata di campionato, l’ha ospitato la formazione piemontese della. Dopo un inizio che ha visto le due squadra studiarsi, le ospiti prendono “il via”, conquistando il. I parziali successivi sono stati costantemente nelle mani delle monregalesi. Una prova corale delle rossoblù consegna altri tre punti in classifica che le porta al primo posto momentaneo in coabitazione con Talmassons. Vicenza rimane invece ferma a. Si inizia in maniera equilibrata (7-7).

Le padrone di casa trovano il break (10-8), ma Mondovì non molla (11-10). La situazione torna in parità (12-12) e prosegue con le formazioni che si inseguono (18-18). La Lpm Bam Mondovì cerca l’allungo e lo trova con due ace (19-22). Vicenza annulla il set point (21-24), ma si chiude poco dopo sul 21-25. Il secondo parziale vede le pumine avanzare con passo spedito (2-6) e mantenere il vantaggio (6-10). Mondovì vola poi a +5 (7-12), costringendo la panchina di casa al time out.

Le rossoblu viaggiano decise e compatte (8-17), per una conclusione del parziale su un impietoso 25-13. La frazione di gioco successiva vede la reazione di Vicenza (7-4). Le ospiti non si lasciano intimorire e risalgono in cattedra (11-17). Coach Chiappini ferma il gioco. Al ritorno in campo è ancora l’Lpm Bam Mondovì a guidare il set (11-21), chiudendo il match in 85 minuti (15-25). Fra quattro giorni il prossimo impegno, sempre in casa contro la Tecnoteam Albese. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA - LPM BAM MONDOVI' 0-3 (21-25 13-25 15-25)

ANTHEA VICENZA: Rossini 9, Cheli 7, Eze Blessing 1, Pavicic 4, Piacentini 6, Errichiello 8, Norgini (L), Caimi, Lodi. Non entrate: Fiore, Nardelli, Pegoraro, Furlan (L). All. Chiappini.

LPM BAM MONDOVI': Populini 17, Molinaro 7, Taborelli 10, Hardeman 4, Montani 13, Cumino, Bisconti (L), Bonifacio 1, Trevisan, Giubilato, Ferrarini, Pasquino. All. Solforati.