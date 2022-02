A2: ultime due fatiche per l'Anthea Vicenza prima dei play-out

Penultimo match di regular season per l’Anthea Vicenza Volley, con la squadra di Luca Chiappini che stasera scenderà in campo in A2 femminile nel recupero della terza giornata di ritorno del girone B (rinviata a suo tempo per Covid). L’appuntamento è per le 18:30 al palazzetto dello sport di Vicenza per il match contro il Club Italia Crai: la formazione veneta si appresta a chiudere il tour de force di stagione regolare, con l’ultima tappa prevista per domenica a Soverato prima di inseguire la salvezza attraverso i play-out.

Cheli e compagne tornano davanti al pubblico amico dopo l’amara trasferta di domenica scorsa a Catania, con le biancorosse (alle prese con defezioni da infermeria) sconfitte 3-1 dalla Rizzotti Design dopo aver vinto il primo set e non aver sfruttato più di un’occasione per portare la sfida al tie-break. Ora è arrivato il momento di sfidare le Azzurrine, capaci di battere nell’ultimo turno la capolista Talmassons, agganciata in vetta da Pinerolo.

“In questa sfida – commenta coach Chiappini – ci sono punti importanti in palio in chiave play-out, so che le ragazze danno come sempre tutto, anche se con un calendario così fitto non è sempre facile recuperare energie fisiche e mentali. Siamo sempre incerottati, ma cercheremo di fare del nostro meglio per questo appuntamento e in generale in questa settimana importante che si concluderà domenica con la difficile trasferta di Soverato. Il Club Italia è una squadra giovane, molto fisica, che nel proprio gioco ha garanzie in attacco e nel muro-difesa”.

Nell’occasione l’Anthea non potrà schierare per regolamento (trattandosi di un recupero) la nuova giocatrice turca Yeliz Ba?a. La formazione federale è allenata da Marco Mencarelli e in classifica precede di un punto Vicenza (18 a 17). Il gruppo è interamente giovanile seppur sostanzialmente eterogeneo nelle sue età, con atlete nate tra il 2002 e il 2006. Otto ragazze hanno fatto parte della rosa dell’Italia Under 18 protagonista ai recenti Mondiali in Messico centrando la medaglia d’argento.