A2: ufficiale il rinvio del match tra Anthea Vicenza e Albese, venete ancora bloccate

Terzo rinvio consecutivo per l’nel campionato di serie A2 femminile. La sfida di sabato in programma al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate a domicilio dellaè stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi dalla Lega Pallavolo serie A femminile.

Il match non si disputerà a causa del persistere di casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra vicentino. Per questioni di privacy, i nomi delle atlete coinvolte non vengono resi pubblici. Non è l’unica formazione alle prese con questi problemi comunque.

Ancora una volta il calendario della A2 è falcidiato da rinvii e spostamenti, come testimoniato dall’annuncio delle ultime ore relativo al match in programma tra Olimpia Teodora Ravenna e Pallavolo Aragona. Proprio nel corso della giornata odierna, mercoledì 19 gennaio 2022, dovrebbe essere dato qualche dettaglio in più dalla Federazione sulle date dei recuperi per quel che riguarda le partite rinviate.