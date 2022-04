A2: ufficiale l’addio alla panchina di Montecchio di Daris Amadio che approda a Busto Arsizio

Ormai non ci sono più dubbi, nel corso della prossima stagione sportiva l’IPAG Montecchio Maggiore non avrà più Daris Amadio come allenatore. L’annata si è appena conclusa con risultati importanti sotto questa guida, il buon campionato nella Serie A2 di volley femminile e la permanenza in categoria dopo aver disputato i play-off promozione. Amadio ha scelto di approdare alla Futura Giovani Busto Arsizio, compagine che ha letteralmente stravolto la propria componente tecnica.

In effetti, il coach di questa stagione, Matteo Lucchini, sarà il nuovo direttore tecnico, mentre in panchina siederà appunto Amadio. Quest’ultimo sarà chiamato a raggiungere obiettivi non semplici dopo gli ultimi due deludenti campionati, a fronte di investimenti non indifferenti. Per quel che riguarda, invece, la nuova guida dell’IPAG Montecchio, ancora tutto tace.