A2: troppa Roma Volley Club per Montecchio, il big match finisce con un pesante ko

Il big match del girone B della Serie A2 di volley femminile non sorride all’Ipag Montecchio Maggiore. Le vicentine hanno affrontato a Guidonia la capolista Roma Volley Club, uscendo sconfitte in tre set e vedendo allontanare sempre più le Wolves in fuga solitaria. Con questo ko, la formazione veneta è scesa invece al sesto posto, ma a tre punti dalla seconda piazza.

Primo set. Nell’avvio le due squadre procedono appaiate dimostrando un’altissima qualità di gioco: Angelina e Mazzon alzano il tiro nei rispettivi reparti, Roma contiene bene in difesa e contrattacca a tono (7-7). Dai nove metri Rivero e Ciarrocchi allungano le distanze (15-9). Bartolucci in regia risponde con un’accelerazione del gioco, ma il muro capitolino non si fa trovare sorpreso: con Rebora e Rivero, le Wolves prendono il largo fino a segnare il 25-15.

Secondo set. Stesse interpreti in campo con le due squadre a replicare l’andamento iniziale della frazione precedente e Angelina ancora una volta a mettere a segno punti pesanti, prima in attacco e poi al servizio (8-8). Montecchio prova a rallentare a muro la rincorsa delle padrone di casa e dopo una fase di equilibrio si porta in vantaggio, con coach Cuccarini a fermare il gioco: al rientro in campo, le capitoline lottano e si mantengono in scia (14-17). Per Roma entra Bianchini su Melli e per Roma il gioco si riaccende: le padrone di casa tirano fuori gli artigli e con le fast vincenti di Rebora vanno a prendersi per prime il 25-20.

Terzo set. Roma parte subito forte e coach Sinibaldi chiama il primo stop. Al rientro in campo è ancora Roma avanti trascinata da una super Bianchini capace di far saltare le certezze delle vicentine (11-3). Coach Sinibaldi rimaneggia il sestetto in campo senza riuscire nel tentativo di alterare l’inerzia della gara: Maggipinto e compagne raccimolano punti importanti (21-16), senza mai riagganciare Roma che scivola via fino al muro di Bici che segna la vittoria del set sul 25-18 e del match per 3-0, valevole per la nona giornata di regular season.

Margherita Brandi ha così commentato la sconfitta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile con giocatrici d’esperienza. Noi abbiamo tenuto la testa alta soprattutto a inizio del primo set e anche nel secondo cercando di dimostrare quanto valiamo. Abbiamo fatto un buon lavoro a muro, peccato per alcune sbavature, ma sono sicura che una volta tornate al lavoro continueremo a lavorare per preparare al meglio i prossimi incontri con l’obiettivo di portare punti dalla nostra”. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-0 (25-15; 25-20; 25-18)

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 8, Bechis 1, Rivero 9, Ferrara (L1), Melli 4, Bianchini 5, Rebora 11, Ciarrocchi. Ne: Valerio, Rucli, Valoppi, Taglione. All.: Cuccarini.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Maggipinto (C), Cometti 1, Barbazeni, Bartolucci, Mazzon 10, Marconato 9, Angelina 12, Tanase 2, Esposito 2, Nardelli 1, Brandi. Ne: Muraro, Morini, Malvicini. All. Sinibaldi