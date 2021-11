A2: terza vittoria consecutiva per Montecchio, 3-2 spettacolare con l’Albese

gioca un bello scherzetto di Halloween in casa dellae porta a casa la terza vittoria consecutiva e due punti importantissimi. Ancora una volta Fiorio e compagne hanno mostrato grinta e carattere da vendere, divertendo gli spettatori e mostrando quanto sia importante il gioco di squadra. Buona partenza per la Tecnoteam (4-1) quindi Fiorio trova il punto ed è 4-3.(6-5), ma Zanotto allunga ancora per Albese (8-5). Sul 10-5 Amadio chiama time out e le padrone di casa spingono ancora portandosi a +8 (13-5). Entra Brandi per Frigerio, ma Montecchio soffre in ricezione e fa fatica a costruire gioco.

Faticano ancora le castellane e Amadio è costretto ad interrompere nuovamente il gioco (17-6). Magazza mette a terra un attacco violentissimo (17-8) ma nulla cambia dal momento che Como va a +11 (20-9). Il S.lle Ramonda Ipag resta in affanno e la Tecnoteam chiude 25-13. Parità in avvio di secondo set (2-2) quindi Montecchio passa per la prima volta in vantaggio (2-3) grazie ad un attacco errato avversario. Rimane a due lunghezze di distanza il S.lle Ramonda Ipag (4-6) dimostrando di non mollare su ogni pallone. Torna in parità il match (8-8) ma Bartolucci-Meli rimettono in sesto le cose (8-9). Mistretta recupera un pallone incredibile e Magazza sventra il muro avversario tenendo ancora le castellane a + 2 (12-14).

Ritorna in vantaggio Albese (16-15), Meli si presenta granitica a muro ed è 16-17. Sul 16-18 Mucciolo chiama time out per spezzare la fase positiva di Montecchio che però spinge forte e va 16-19. Torna sotto la Tecnoteam 22-22 e dopo un finale incandescente Fiorio e compagne chiudono il set 23-25. Ad inizio del terzo parziale le nostre si portano avanti 0-3 mostrando il gioco che le ha contraddistinte da inizio campionato. Orlandi mette a segno un colpo d’esperienza (3-5) supportata da tutte le compagne che lottano in difesa su ogni pallone. E’ parità sul 6-6 e Orlandi mette a segno un ace che sigla il + 3 Montecchio (6-9). Sul 6-10 Mucciolo ferma il gioco ma Meli anticipa il pallone, lo frusta ed è suo l’undicesimo punto (6-11). La ricezione delle castellane tiene bene e permette a Bartolucci di servire Frigerio per il 10-15. Secondo time out per Mucciolo e le avversarie recuperano fino al 13-16 tanto che Amadio è costretto a fermare a sua volta il gioco. Magazza si porta a casa un ace (15-18) e poi Montecchio va a + 5 (16-21) e Orlandi conquista il primo set ball. Chiudono le biancorosse 17-25 ancora con Orlandi.

Partenza lampo di Albese nella quarta frazione (6-1) ed è subito time out di Amadio. Fiorio accorcia le distanze (8-3) ma indubbiamente le avversarie crescono a muro e si portano a + 7 (12-5). Sbagliano troppo le ragazze di Amadio e il coach chiama time out sul 14-6. Fiorio trova un mani out (14-7), quindi la Tecnoteam continua a murare in modo sistematico ed è 17-9. Soffre Montecchio ed entra Muraro per Magazza, Orlandi mette palla a terra (19-10). Mucciolo chiama time out sul 19-12 e il S.lle Ramonda Ipag, pur in difficoltà, continua a giocare con intensità, soprattutto in difesa. Le padrone di casa vincono meritatamente il quarto parziale 25-17 ed è tie break. Montecchio entra in campo senza soggezione ed è 1-2. Un errore di Nardo porta le castellane a + 2 (2-4) e Magazza a muro ottiene il 2-5. Time out Albese. Si cambia campo sul 4-8 ad opera di Magazza e Frigerio trova il punto del 5-9. Va a + 5 Montecchio con un muro di Frigerio e Orlandi ed è time out Mucciolo. Meli trova il muro (6-12), Veneriano sbaglia la battuta (7-13), entra Muraro in battuta e il match si chiude 7-15 con un attacco di Fiorio.

“Complimenti alle nostre avversarie per come sono scese in campo nel primo tempo e per come si sono rifatte sotto nel quarto set, ma soprattutto complimenti a noi perchè siamo oggettivamente una squadra unita – sono le parole di Daris Amadio -. I problemi che abbiamo, e ne abbiamo, sembra quasi che non ci tocchino. Non so quello che succederà in futuro, ma ad oggi sono orgoglioso delle ragazze e molto contento. Albese avrebbe vinto contro molte formazioni, ma non contro di noi. Brave anche quelle che sono entrate in campo dalla panchina nel corso del match perchè hanno fatto rifiatare le compagne e hanno saputo reggere bene la pressione del gioco”.

“Sono super contenta e orgogliosa della mia squadra – racconta subito Orlandi -. Penso che, considerate tutte le fatiche e le difficoltà che abbiamo incontrato sia durante gli allenamenti, sia in partita, siamo state brave ad uscirne al meglio. Non abbiamo mollato un pallone”. “Questo match mi è piaciuto particolarmente, anche se abbiamo dovuto affrontare tanti alti e bassi – spiega Magazza -. Siamo partite scariche nel primo set, per poi rialzarci con forza trovando un bel successo al tie break. Ognuna di noi ha messo in campo grinta e carattere, facendo gruppo: questo atteggiamento è quello che mi aspetto da una squadra. Un comportamento così mi sprona a dare sempre il massimo, limitando gli errori. Sono troppo contenta di questo team, del mio allenatore e dello staff; l’obiettivo è fare sempre meglio”. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE COMO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 2-3 (25-13; 23-25; 17-25; 25-17; 7-15)

TECNOTEAM ALBESE COMO: Veneriano 9, Cialfi 2, Scurzoni 1, De Nardi (L1), Gallizioli 12, Bocchino 0, Zanotto 14, Oikonomidou 16, Baldi 0, Pinto 7, Nardo 8. Ne. Ghezzi (L2), Mocellin, Lualdi. All. Mucciolo

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi 19, Fiorio 10, Muraro 1, Mistretta (L), Frigerio 4, Bartolucci 3, Brandi 0, Magazza 15, Meli 12. Ne. Bortoli, Mazzon. All. Amadio