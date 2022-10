Volley femminile A2: Smarty diventa nuovo sponsor dell'IPAG Montecchio

Unione Volley Montecchio Maggiore sfoggia Smarty. Il marchio di occhiali da sole, mirato a un target giovane e fashion, diventa sponsor della squadra di pallavolo vicentina, che domenica scorsa è stata protagonista di un avvio spumeggiante di campionato A2 con lo scontro finito 3-0 contro le cugine di Anthea Vicenza. Smarty è un marchio già conosciuto e posizionato in Svizzera e nel nord Europa, che arriva finalmente in Italia grazie a Logic Comunication, società di comunicazione con sede a Varese, che ha siglato un accordo esclusivo per la distribuzione non solo nazionale, ma anche mondiale.

“Siamo una start up che punta a posizionarsi nel mercato dell’abbigliamento e accessorio, sia online che nei negozi – spiega Guido Bedont, titolare e amministratore unico di Logic Comunication – È un prodotto giovane, qualitativamente alto, con oltre 110 modelli diversi fra uomo, donna e sport. Crediamo molto nello sport come volano promozionale ed è per questo che abbiamo deciso di sostenere Montecchio, un ambiente fresco, stimolante, con atlete di qualità ambiziose e tenaci. E poi ci piace la pallavolo. Le mie figlie hanno giocato a lungo nelle squadre lombarde e, inoltre, stiamo vivendo un momento esaltante con i risultati strepitosi delle nazionali del volley italiano”.

Commenta Annalisa Zanellati, direttore generale di Unione Volley Montecchio Maggiore, anche lei varesina: “Siamo onorati che una realtà come Smarty ci abbia scelti come testimonial per lanciare il suo brand. Ad accomunarci sono l’inclusione e l’esperienza. Entrambi siamo professionisti nei rispettivi settori. Inoltre Bedont vanta una lunga esperienza nell’ambito della comunicazione e dello sport”.