A2: rimonta pazzesca per l'Anthea Vicenza, Talmassons piegata in 4 set

Un esordio casalingo con i fiocchi culminato con una vittoria tanto prestigiosa quanto meritata. È un’Anthea Vicenza Volley scintillante quella che festeggia il primo successo stagionale grazie al 3-1 casalingo contro la quotata Cda Talmassons delle ex Chidera Eze e Isabella Monaco. Nel suo primo appuntamento davanti al pubblico amico, la squadra di Ivan Iosi ha saputo mettere in campo una prestazione da applausi, meritando il bottino pieno abbinando qualità a carattere, sapendo anche sopperire all’indisponibilità della vigilia della palleggiatrice Florencia Ferraro, ottimamente sostituita da Sonia Galazzo.

In una prestazione davvero corale e positiva su più fronti, spiccano i 21 punti dell’opposta Julia Kavalenka e i 15 della centrale Alice Farina, equamente ripartiti tra attacco, muro e battuta, fondamentale – quest’ultimo – che ha sorriso alla squadra di casa. Bello, invece, il duello tra le due formazioni a muro, testimoniato dal 12-12 del fondamentale. Tra i fattori che hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore delle biancorosse locali, la difesa e il minor numero di errori commessi. L’Anthea parte bene e tiene testa a Talmassons: Kavalenka suona la carica (10-12), poi Panucci firma il 16-16 con un bell’attacco. Altri “braccioni” si scaldano, con Taborelli tra le ospiti e Legros per le biancorosse verso il 19-19.

Break ospite e time out Iosi, poi il pallonetto di capitan Cheli vale il 22-22 che lancia lo sprint che però premia le friulane (22-25). La riscossa-Anthea parte già dal secondo parziale, aperto con un 5-2 firmato da Farina. Time out Barbieri, ma Kavalenka non resta a guardare allungando sul +5 (7-2). Ancora la centrale di casa è sugli scudi (ace del 10-5), ma Taborelli rende pan per focaccia al servizio (11-9 e time out Iosi). La Cda impatta a quota 11, dando il via al braccio di ferro. Break vicentino con Legros (16-14), con il gap che si dilata con l’ace di Kavalenka (20-16). L’americana dell’Anthea Vicenza Volley è protagonista e spinge la squadra verso il 25-20 che pareggia i conti.

La volata vittoriosa galvanizza la squadra di Iosi, subito avanti nel terzo set (4-0 e 8-4). Cheli di potenza griffa il 10-5, Kavalenka confeziona il 18-13 poi i due ace di Farina sono il colpo di grazia. 22-13, preludio al 25-14 che vale il 2-1. La quarta frazione è più equilibrata, con le due squadre che arrivano sostanzialmente a braccetto a quota sedici. Vicenza è avanti 21-19, Talmassons impatta sul 24-24, poi Kavalenka e un muro dell’Anthea fanno scatenare la festa: 26-24 e 3-1. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-CDA TALMASSONS 3-1 (22-25, 25-20, 25-14, 26-24)

VICENZA: Ghirini, Legross 10, Galazzo 7, Groff, Panucci 7, Del Federico, Martinez, Ottino, Farina 15, Kavalenka 22, Cheli 10, Formaggio, Digonzelli, Munaron 1. All. Iosi

TALMASSONS: Taborelli 19, Eze, Tognini, Crisafulli 1, De Nardi, Milana 15, Michelini, Campagnolo, Rossetto 10, Trampus 6, Monaco, Caneva 8, Costantini 9. All. Barbieri