A2: la regular season di Montecchio termina con una sconfitta in Friuli

Si conclude con una sconfitta il cammino dell’IPAG Montecchio Maggiore nella regular season della Serie A2 di volley femminile. Le vicentine sono uscite sconfitte ieri sera dalla trasferta friulana contro la CDA Talmassons, formazione che ha blindato in questo modo il secondo posto in classifica. Le castellane hanno comunque dato filo da torcere alle padrone di casa, soprattutto nel secondo set in cui avrebbero meritato molto di più.

Dopo un inizio di set equilibrato Cogliandro e Bovo fanno la differenza 9 a 6 per Talmassons. Un muro e un pallonetto di Bovo segnano il 12 a 8. Dopo un altro muro sul 13 a 8 Montecchio chiama il primo time-out. Purtroppo il parziale prosegue senza grandi sussulti e se lo aggiudica Talmassons con un perentorio 25-17. Il secondo set inizia con un break per Montecchio: 4 a 2.

La ricezione di Talmassons fatica costringendo Barbieri sul 9 a 5 a chiamare il primo time-out. C’è grande equilibrio e il primo time-out di coach Amadio costringe la CDA sotto 23 a 21 a rivedere i propri piani. Il finale di set è dai toni agonistici elevati. Sul 27 pari Talmassons ha la meglio e chiude un combattutissimo parziale sul 29 a 27.

Nel terzo set, le friulane cercano di fuggire per chiudere in fretta i giochi, ma l’IPAG mette a segno una bella rimonta fino al 21-20 in suo sfavore, purtroppo non basta e l’ultimo exploit è sempre di Talmassons che vince la partita con un break decisivo. Il tabellino del match:

CDA TALMASSONS-IPAG MONTECCHIO 3-0 (25-17, 29-27, 25-21)

TALMASSONS: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). All. Barbieri

MONTECCHIO: Orlandi, Fiorio (K), Jeremic, Muraro, Mistretta (L), Frigerio, Bartolucci, Mazzon, Magazza, Brandi, Bortoli e Meli. All. Amadio